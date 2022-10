台灣尋求國際支持與民主結盟？　包正豪：最終是美國一顆棋子

▲世界民主運動全球大會在台舉行,顯示中美在「台灣問題」角力戰。(圖/CFP)

世界民主運動全球大會今(25日)在台開幕,總統蔡英文發表談話指出,呼籲民主國家結盟反制霸權,台灣是否藉由國際關注尋求真正支持?對此,接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問淡江大學國際事務學院院長包正豪指出,「台灣只是美國制衡中國一個棋子,當中美關係有所和緩解決,台灣現在掌握的短期利益就會消失。」

美國國家民主基金會(NED)和台灣民主基金會(TFD)今日共同舉辦第11屆「世界民主運動」全球大會,於10月25日至27日在台灣舉行。根據總統府發佈新聞稿指出,有200位國際友人出席會議,充分展現全球民主夥伴對台海及印太區域和平穩定的高度關注。

由於中共才剛開完二十大,習近平二十大報告涉台內容特地針對「外部勢力干涉、台獨」加以警告。緊接著世界民主運動大會選在二十大後來台舉行,蔡英文總統今特地呼籲,「民主國家要結盟反制威權。」外界關注美國下一步是否支持台灣順利尋求國際結盟?

淡江大學國際事務學院院長包正豪指出,「台灣其實是美國用來制衡中國的一個棋子,整體來說,台灣並不是重點,只是在這個過程當中取得一些短暫的利益。當中美關係有所和緩獲解決,台灣現在所掌握的短期利益就會消失了。」

他進一步說,美國現在做法,必然會造成兩岸之間的緊張,但關鍵不是在台灣本身的意願,而是中美關係之間的彼此高低起伏,台灣可能會因此的受害。中共也會透過「壓迫」台灣的方式來展示對美國的不滿。

包正豪點出最大關鍵,「不管是美方對灣支持,或是中國大陸對的壓力,本身都是在於透過台灣來展現中美之間對彼此關係上的態度。」言下之意,「台灣問題」依然在中美角力之下,很難有突破上升到國際

大陸學者包承柯也強調,「美國介入『台灣問題』最後只會適得其反,不會給台灣帶來一個正面的影響,台灣也應該要清楚美國的利益和台灣的利益是不一致,美國只是把『台灣問題』當做挑戰中國利益一枚棋子,讓台灣去挑戰引火燒身,最後就像處理烏克蘭一樣來應對台灣問題,不會真的介入。」

不願具名涉台人士也解析,這次與會其他美國組織,有些與美國國家民主基金會(NED)有隸屬或財務支持關係的單位,像是 National Democratic Institute for International Affairs (NDI),International Republican Institute (IRI),,Solidarity Center, and the Center for International Private ,上述前兩者均已離開香港改在台灣設辦事處。

他進一步介紹,NED是美國推廣美式民主價值與制度的一個工具性組織,雖號稱是非營利NGO,實際由美國國會透過美國國務院撥款支持,或應稱為「政府擁有的NGO」(GONGO: Government-owned NGO),但它有獨立於美國政府機關之外的理事(董事)會。

他指出,「NED藉由提倡美式民主理念、支持該國民主派或異議人士等作法,介入非(西方)民主國家的政治。所以被一些政府視為是以外力干涉內政」,這也是北京最忌諱觸碰底線問題。