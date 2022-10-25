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大陸 大陸焦點 特派現場

台灣尋求國際支持與民主結盟？　包正豪：最終是美國一顆棋子

▲中美關係。（圖／CFP）

▲世界民主運動全球大會在台舉行，顯示中美在「台灣問題」角力戰。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

世界民主運動全球大會今（25日）在台開幕，總統蔡英文發表談話指出，呼籲民主國家結盟反制霸權，台灣是否藉由國際關注尋求真正支持？對此，接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問淡江大學國際事務學院院長包正豪指出，「台灣只是美國制衡中國一個棋子，當中美關係有所和緩解決，台灣現在掌握的短期利益就會消失。」

美國國家民主基金會（NED）和台灣民主基金會（TFD）今日共同舉辦第11屆「世界民主運動」全球大會，於10月25日至27日在台灣舉行。根據總統府發佈新聞稿指出，有200位國際友人出席會議，充分展現全球民主夥伴對台海及印太區域和平穩定的高度關注。

▲▼總統蔡英文出席「世界民主運動第11屆全球大會開幕式」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席「世界民主運動第11屆全球大會開幕式」。（圖／總統府提供）

由於中共才剛開完二十大，習近平二十大報告涉台內容特地針對「外部勢力干涉、台獨」加以警告。緊接著世界民主運動大會選在二十大後來台舉行，蔡英文總統今特地呼籲，「民主國家要結盟反制威權。」外界關注美國下一步是否支持台灣順利尋求國際結盟？

淡江大學國際事務學院院長包正豪指出，「台灣其實是美國用來制衡中國的一個棋子，整體來說，台灣並不是重點，只是在這個過程當中取得一些短暫的利益。當中美關係有所和緩獲解決，台灣現在所掌握的短期利益就會消失了。」

他進一步說，美國現在做法，必然會造成兩岸之間的緊張，但關鍵不是在台灣本身的意願，而是中美關係之間的彼此高低起伏，台灣可能會因此的受害。中共也會透過「壓迫」台灣的方式來展示對美國的不滿。

包正豪點出最大關鍵，「不管是美方對灣支持，或是中國大陸對的壓力，本身都是在於透過台灣來展現中美之間對彼此關係上的態度。」言下之意，「台灣問題」依然在中美角力之下，很難有突破上升到國際

大陸學者包承柯也強調，「美國介入『台灣問題』最後只會適得其反，不會給台灣帶來一個正面的影響，台灣也應該要清楚美國的利益和台灣的利益是不一致，美國只是把『台灣問題』當做挑戰中國利益一枚棋子，讓台灣去挑戰引火燒身，最後就像處理烏克蘭一樣來應對台灣問題，不會真的介入。」

▲▼中美關係,貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國家民主基金會（NED）主要提倡美式民主理念。（圖／達志影像／美聯社）

不願具名涉台人士也解析，這次與會其他美國組織，有些與美國國家民主基金會（NED）有隸屬或財務支持關係的單位，像是 National Democratic Institute for International Affairs (NDI)，International Republican Institute (IRI),，Solidarity Center, and the Center for International Private ，上述前兩者均已離開香港改在台灣設辦事處。

他進一步介紹，NED是美國推廣美式民主價值與制度的一個工具性組織，雖號稱是非營利NGO，實際由美國國會透過美國國務院撥款支持，或應稱為「政府擁有的NGO」(GONGO: Government-owned NGO)，但它有獨立於美國政府機關之外的理事(董事)會。

他指出，「NED藉由提倡美式民主理念、支持該國民主派或異議人士等作法，介入非(西方)民主國家的政治。所以被一些政府視為是以外力干涉內政」，這也是北京最忌諱觸碰底線問題。

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