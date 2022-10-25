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大陸 大陸焦點 特派現場

世界民主大會相挺或幫倒忙？　陸學者：美國介入讓台灣引火燒身

▲▼總統蔡英文出席「世界民主運動第11屆全球大會開幕式」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席「世界民主運動第11屆全球大會開幕式」。（圖／總統府提供）

記者任以芳／北京報導

世界民主運動全球大會今（25日）在台開幕，美國國家民主基金會沃拉克指出，要展現台灣民主路線的支持與團結一致。近兩年，美台關係迅速升溫，「台灣問題」不在侷限台海和區域，而是逐漸上為國際問題。蔡英文也試圖尋求各方支持，恐怕讓台海局勢更加複雜。對此，接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的大陸學者包承柯指出，兩岸問題確實有國際因素背景介入，但美國介入「台灣問題」最後只會適得其反，不會給台灣帶來一個正面的影響，美國利益和台灣的利益是不一致的。

美國國家民主基金會」（NED）和台灣民主基金會（TFD）今日共同舉辦第11屆「世界民主運動」全球大會，於10月25日至27日在台灣舉行。蔡英文總統昨24日接見「世界民主運動」(World Movement for Democracy, WMD)全球大會聯合訪問團。

據了解，美國「國家民主基金會」沃拉克（Kenneth Wollack）主席、威爾遜（Damon Wilson）會長、2021年諾貝爾和平獎得主瑞薩（Maria Ressa）等人訪台。總統府發佈的新聞稿指出，有200位國際友人出席會議，充分展現全球民主夥伴對台海及印太區域和平穩定的高度關注。

總統蔡英文今發表談話指出，「台灣絕不會因中國不斷文攻武嚇動搖，呼籲民主國家結盟反制。」沃拉克致詞時則表示，「很榮幸能在此重要時刻來台，在這個非常合適的地方一起表達共同價值、展現對台灣民主路線的支持與團結一致。」

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲中美最大衝突就是「台灣問題」。（圖／CFP）

外界也關注「台灣問題」是否已經成為國際問題，更加衝擊兩岸局勢？大陸學者包承柯則認為，兩岸之間的事物，和國際問題還是不一樣，肯定參雜國際因素背景，尤其裴洛西訪台後，中美關係不但沒調整過來，也沒有明顯變好的趨勢，主因是北京強烈不滿華盛頓對「台灣問題」過度插手干預。

習近平二十大報告涉台內容看得出針對性，特意把「外部勢力干涉」放在最前面，凸顯國際干預「台灣問題」正在增加。目前中美衝突最大主因也是「台灣問題」，北京不允許美國干涉中國內政，甚至把「堅決反對和遏制『台獨』」首次寫入中共黨章，這些都是警告訊號？

包承柯強調，「美國介入『台灣問題』最後只會適得其反，不會給台灣帶來一個正面的影響，讓台灣去挑戰引火燒身，最後美國只會像處理烏克蘭，來應對『台灣問題』，不會實際介入。」

他分析指出，「依照現行中美三個公報、聯大2758決議，美國沒有理由立場派軍隊去幫忙台灣，按照國際角度來看，這是中國的領土，美國如果直接派軍隊介入，就是和中國軍隊宣戰，變成美國侵略中國一個概念。」

最後，包承柯說，美國有一些官員強調「台灣關係法」只是協助台灣自衛，不是要直接介入。「但從中國政府角度來看，美國故意塑造間接介入立場也不能存在， 因為這是中國的內政。台灣也看清楚美國的利益和台灣的利益是不一致，美國只是把『台灣問題』當做挑戰中國利益一枚棋子。」

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