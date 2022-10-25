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蘇納克將上任　國安考量料成英中關係障礙！台英交往進展可期

▲▼蘇納克（Rishi Sunak）成為英國史上首位印度裔首相，也是第一位非白人首相。（圖／路透）

▲ 蘇納克成為英國史上首位非白人首相。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦特稿

英國24日迎來新首相、即前財相蘇納克，他的財經專業背景被視為有助穩定政經亂局。雖然他曾遭質疑恐為經貿利益向北京讓步，但國家安全考量料仍將構成英中關係障礙，而台英關係依然進展可期。

以「對中鷹派」形象自豪的特拉斯（Liz Truss）9月6日就任首相後，因為財稅、經濟政策爭議不斷及接續引發的市場動盪，於10月20日辭去執政黨保守黨黨魁一職，25日將正式卸任首相。

蘇納克（Rishi Sunak）今年夏天與特拉斯競逐黨魁大位期間曾示警特拉斯大幅舉債減稅、增加支出等政見不符財政紀律，恐引發通貨膨脹等災難，但遭特拉斯批評是「唱衰」英國。如今特拉斯被迫下台，再次凸顯要對抗中國、俄羅斯等威權，國家本身的可恃戰力與可信度，是落實任何對外「強硬」政策的重要基礎。

同樣是在今夏的黨魁選舉，蘇納克當時曾遭質疑對中國太「軟」，因此緊急推出一系列向「對中鷹派」傾斜的政見，並強調他早就對中國構成的經濟及科技安全威脅有所警惕。

不過，一如中國議題在選戰期間的討論熱度未能持續，蘇納克當時並未反覆將相關政見當賣點，對台灣也著墨不多。

▲▼英國前首相首相特拉斯（Liz Truss）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 特拉斯黯然請辭。（圖／達志影像／美聯社）

然而，有鑑於英國各界對中國在政治、經貿、科技等領域形成的安全威脅日益警覺，以及國會就中國相關議題對政府的監督越來越強勢，任何一位首相恐怕都必須得避免對北京「天真」。

蘇納克在夏天的黨魁選舉中指出，中國和中國共產黨對英國及全球安全繁榮構成「最大威脅」。他提到，中國在英國竊取科技、滲透大學院校；在英國以外，則企圖霸凌台灣等鄰居。

他主張關閉英國境內所有孔子學院，並運用對內情報機構「軍情五處」（MI5）的資源，協助英國企業對抗中國的間諜活動。他呼籲檢討所有英中研究合作案，檢視內容是否可應用於軍事領域、或是有助中國執行「中國製造2025」戰略。

跟隨特拉斯的腳步，蘇納克當時也呼籲打造「科技的北約」，致力透過多邊機制對抗中國的網路威脅、強化英國與盟友的科技韌性，並嚴加防範中國取得具戰略敏感性的企業。

這些主張如今能落實多少，有待觀察。迫於國內外情勢嚴峻，蘇納克有壓力必須儘快組閣；內閣名單除了可用於推測未來施政方向與風格，也將反映蘇納克是否落實「跨陣營舉才」的承諾，避免重蹈特拉斯大舉「用人唯親」覆轍、以至於在關鍵時刻難以凝聚黨內支持。

解決經濟和財政問題仍將是英國新政府首要任務，而這也攸關安全相關支出的資金來源。蘇納克拒絕如特拉斯般承諾在2030年前調升防衛支出至國內生產毛額（GDP）的3%，僅表示會為了確保國家安全作必要支出。

高人氣的國防大臣華勒斯（Ben Wallace）此前因為對國防支出的看法與蘇納克不同，選擇支持特拉斯，近日他更重申將堅持提升國防預算的立場。

▲▼蘇納克（Rishi Sunak）成為英國史上首位印度裔首相，也是第一位非白人首相。（圖／路透）

▲ 蘇納克即將入主唐寧街10號。（圖／路透）

部分觀察人士指出，蘇納克雖以專業取勝，但「太不政治」可能會是他的弱點。2020年2月至2022年7月擔任財相期間，他主張英國對中政策往往不夠「細緻」、「平衡」，並強調英國有能力在確保國家安全和不違背人權等價值觀的前提下，善用中國龐大的市場與資金，發展互惠經濟關係。

財相任內，蘇納克數次試圖恢復2020年起因對中關係緊張而未再舉辦的英中經濟財金對話。他的岳父、億萬富豪納拉雅納．莫西（Narayana Murthy）在中國有龐大事業，妻子莫西（Akshata Murthy）則持有相關集團企業大筆股份。

對部分人士而言，理想的雙邊關係策略或許是既競爭又合作、在對話的同時不畏明確畫出紅線和底線，現任外交大臣柯維立（James Cleverly）9月初上任後的數場演說與訪談事實上也傳達這樣的立場，但要成功落實相關策略、聰明捍衛國家利益，顯然有賴敏銳的「政治鼻」，而這恐怕是蘇納克令部分觀察人士有疑慮的地方。

不過，英國對中國提高警戒的趨勢已定，北京目前的作為也未提供扭轉此一趨勢的空間。獨立智庫「英國對外政策研究集團」（British Foreign Policy Group）6月發布的指標性年度報告顯示，英國民眾視中國強權崛起為國安三大威脅之一，約45%民眾認為中國和俄羅斯對英國構成同等程度的威脅，少於20%的民眾認同中國在英國的經貿投資活動。

在台灣與英國方面，無論誰擔任英國首相，可以確定的是，若能把握彼此的戰略需求、積極尋求成為提升彼此總體實力的夥伴，雙邊關係進展都將值得期待。（編輯：周永捷）

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