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他愛上18歲繼女！狠甩結縭7年妻　兩人開心成婚還生下2兒　

▲▼人母偷拍女兒裸體。（母女示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國一名單親媽媽帶著女兒再嫁，沒想到結婚7年後卻風雲變色。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名單親媽媽20歲時生下女兒，並在3年後帶著女兒嫁給一名大她4歲的男子，兩人感情非常好，也在婚後5年生下兒子，結果一切卻在女兒成年後風雲變色，她的丈夫突然要離婚，且原因竟是愛上了自己的女兒。後來這名單親媽媽成全了兩人，他們也開心生下第二胎。

現年40歲的蒂芬妮（Tiffany）在網路論壇Reddit發表了這個離譜的親身經驗，她在20歲時未婚生下女兒，接著在女兒3歲時遇上大她4歲的男子馬克（Mark），兩人陷入熱戀，馬克也承諾照顧孩子，「我的生活一切完美，我和馬克在2010年又生了一個兒子，那時我感到人生完整了，我有很棒的丈夫、一雙兒女，還有車有房，工作也非常順利，一切是這麼美好。」

沒想到一切就在2018年兩人結婚7年、女兒滿18歲時風雲變色，就在女兒過完生日後不久，馬克突然告訴她，這段婚姻結束了，「他說現在他和我的女兒在一起，所以必須離開我。」這下蒂芬妮的世界整個崩潰了，「我不敢相信也無法接受，而且照這樣看，他鐵定在女兒未成年時就在交往了。」

最讓蒂芬妮感到崩潰的是，她的女兒似乎不理解媽媽為何這麼生氣，所以最後蒂芬妮選擇退出。馬克也和蒂芬妮的女兒結婚，蒂芬妮說，「最可憐的是我們倆的兒子，事情發生時他只有10歲，他無法理解為何再也見不到爸爸跟姐姐。」

蒂芬妮後來和這對「新婚夫妻」斷了聯繫，今年從一名親戚口中得知，她的女兒已經懷了第二胎，「她的孩子是我的孫子孫女，他們也很碰巧的是我兒子同父異母的兄弟姐妹，這真的太荒唐了，我至今還不知道該如何面對。」

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