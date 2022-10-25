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大陸 大陸焦點 特派現場

陸26歲桌球名將獲勝「球拍插進褲襠」 腫大包超尬！猥瑣影片瘋傳

記者鄭思楠／綜合報導

中國大陸桌球名將梁靖崑日前在WTT澳門賽，擊敗國家隊隊友林高遠，賽後竟當場做出不雅動作，一邊將球拍插入自己的褲襠，一邊雙手叉腰嘟嘴，下面腫大包的影片震撼全網。中國大陸桌球協會今日（25日）公布處罰，世界排名第4的梁靖崑不得參加今年餘下所有賽事，包括桌球亞洲盃。

10月19日，澳門賽男單32強，梁靖崑面對隊友林高遠，雙方打足5局，最後梁靖崑以3：2險勝晉級。

取得決勝1分後，26歲的梁靖崑馬上將球拍插入褲襠慶祝，球板從褲頭露出來，而球柄就在褲襠內，同時，他雙手叉腰及嘟嘴。整個動作維持了約7秒，直至他與林高遠擊掌前，才把球拍從褲襠拔出來。對此，網友留言批評，慶祝動作真的很猥瑣。

▲▼梁靖崑動作不雅被重罪。（圖／翻攝自影片）

▲梁靖崑動作不雅被重罰。（圖／翻攝自影片）

賽後，梁靖崑意識到自己的慶祝動作不雅，馬上拍影片道歉，「自己最近的狀態一直非常低迷，贏完球之後也是非常的激動，自己下意識的行為給高遠造成了誤會，賽後也是第一時間給高遠，我的兄弟，說了一聲對不起。最後也是向高遠和高遠的球迷再一次致歉。」對此，林高遠回應，相信梁靖崑不是故意的。

不過，中國大陸桌球協會今晨依舊宣佈重罰。公告稱，在2022年WTT澳門冠軍賽桌球比賽中，運動員梁靖崑在與隊友林高遠的比賽後做出不得體慶祝動作，造成不良社會影響。

公告稱，依據《中國乒乓球（台稱桌球）協會關於對國家隊人員加強自身行為規範的管理規定》，現決定對梁靖崑作出處罰如下：即日起，取消梁靖崑2022年度後續國際、國內比賽資格，包括但不限於：河南新鄉WTT世界盃決賽、全國桌球錦標賽、亞洲盃和中國桌球俱樂部超級聯賽。

公告表示，希望梁靖崑引以為戒，正視問題、積極改正，未來以更好的精神面貌回歸賽場。

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