陸「雙11」新玩法　猜價領紅包、告別零點免熬夜...還可一鍵退差價

▲大陸電商兩大平台淘寶及京東。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸進入「雙11」購物節「暖身」階段，受到近年買氣不若以往的影響，各電商平台推出新玩法刺激買氣，期待在購物節正式來臨之際開出紅盤。據了解，有平台率先推出「猜價格」搶紅包新玩法吸引消費者，同時，2022年雙11各平台也將預售付定和售賣的時間從午夜零點提前到晚間20時，讓「剁手黨」可以免熬夜搶便宜。

▲天貓推出的雙11搶紅包活動。（圖／記者魏有德攝）

《中新網》報導，今（2022）年「雙十一」迎來一些新變化，預售時間縮短、購物車擴容、一鍵退差價等。無論是「預售付定金」階段還是「售賣」階段，都告別了零點，電商平台紛紛改從晚上8點開始，讓消費者不用再熬夜。不少網友自嘲，自從有了「雙十一」，從「剁手人」到「吃土人」，現在又增加了「晚八人」。

為提升買氣，天貓購物平台推出全新紅包玩法「猜價格」，消費者得憑藉自身網購經驗選擇商品，總價越接近答案越容易過關，每場通關後就能拿紅包。不過，網友對此新遊戲的反應冷熱不一，有網友認為，「這麼多活動，看得眼花撩亂了」，也有網友在微博上向外界展示領到紅包的截圖。

此外，消費者最在意的「優惠」程度上，各平台間的差異不大。京東平台是「雙11」期間，跨店每滿299元減50元（人民幣，下同）；天貓則是跨店每滿300元減50元。

▲雙11購物節產生的龐大物流量。（圖／CFP）

值得注意的是，各電商平台在今年的雙11購物節還增加部分貼心功能。有電商平台推出「多地址下單」，讓消費者可以將一份訂單內的商品寄送到不同的地址。

「價格保證」和「一鍵退差價」也成為不少電商平台標準配置，讓消費者可以滿足「買買買」的慾望，之後若發現買到的商品價格與市價不符，可以退還差價。

在購物節期間瘋狂購物的同時，也有網友細心提醒消費者，預售期間，部分商品需要先付定金，或「膨脹定金」，這些定金按規則是不會退還，必須留心注意。