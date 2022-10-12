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迎邊境解封！行李箱、旅行用品需求飆升　下訂搶拍韓式證件照

▲▼桃園機場,桃機,出國。（圖／記者李宜秦攝）

▲國境明（13）日起迎來解封，許多民眾開始規劃期待已久的出國旅遊。（圖／記者李宜秦攝）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著國內邊境明（13日）起迎來解封，日本、泰國等陸續開放自由行後，許多人已經開始著手排休假、搶機票，要展開睽違已久的海外旅遊，也帶動旅行相關用品需求升4倍，網購平台業者發現近期不只行李箱買氣明顯增長，更有不少下訂安排證件照拍攝，準備為過期護照換新。

疫情逐步解封恢復正常生活，東森購物網觀察9月觀光住宿及玩樂票券銷售量較8月增長逾1倍之外，近期如旅用眼罩、耳塞、旅用收納組等也是熱門的旅行用品，尤其預期接下來可望出現報復性出國潮，民眾為出遊提前準備，讓行李箱業績飆升近4倍，熱賣規格以20吋登機箱為主，其次是28吋以上大行李箱，目前站上各品牌均推出限時特價，最低999元起，預計雙11還會再推一波最低599元起以及1111元超值價等特賣活動。

邊境解封倒數海外旅遊需求旺　行李箱買氣增（圖／翻攝自東森購物網）

▲邊境即將解封，民眾為海外旅遊做準備，帶動行李箱、旅行用品買氣夯。（圖／翻攝自東森購物網）

PChome 24h購物也發現，近期行李箱相較去年9月同期成長超過30%，其中，行李箱最熱銷規格為16～23吋，佔整體行李箱近半銷量，推估近期適逢短期連假，國旅需求仍旺，但27～32吋長途旅行使用的大行李箱因邊境開放消息釋出後，買氣持續增長。此外，旅行相關收納及小物也成長20%，熱銷TOP3為旅遊紓壓頸枕、免洗衣褲/毛巾及衣物分裝收納袋等。

旅行相關商品如「行李箱」、「行動電源」、「行李吊牌」等，Pinkoi調查近兩週搜尋量較去年同期平均成長4倍，除具防盜防爆拉鍊、可擴充容量設計的行李箱與主打快充、僅口袋大小等特色的行動電源最受消費者關注，也間接帶動客製燙金皮革、原創插畫行李吊牌和造型行李箱保護套等商品銷售。

特別的是，Pinkoi觀察到主打含妝髮服務、可到府拍攝的「韓式證件照」、「精緻證件照」等體驗銷售顯著增加，較去年同期成長5倍，推估大家久未出國護照紛紛過期，在重辦護照之於也安排證件照拍攝，用全新樣貌迎接睽違已久的遠途旅行。

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