祝賀義大利首位女總理梅隆妮就職　外交部：共同對抗威權主義擴張

▲義大利首位女總理梅隆妮（Giorgia Meloni）宣誓就職。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

義大利兄弟黨（Fratelli d’Italia, FdI）黨魁梅隆妮（Giorgia Meloni）於9月25日義大利國會大選贏得勝利，並依義大利憲政程序接受總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）任命組閣，於本月22日正式宣誓就職。外交部發言人歐江安25日在例行記者會表示，對於義大利透過民主程序順利選出新任總理，外交部第一時間已訓令我國駐義大利代表處向義大利政府及人民，表達台灣政府與人民的誠摯祝賀，並轉致蔡英文總統賀函。

歐江安說，我國期盼未來與梅隆妮總理領導的義大利政府展開密切合作，進一步深化雙方在各領域的友好關係。

歐江安指出，義大利新總理梅隆妮在義國國會選舉前接受我國媒體專訪時表示，台灣是義大利與歐盟的戰略貿易夥伴，義大利與自由世界的民主國家一致譴責中國對台灣的軍事威脅，台灣會是義大利的重要關切事項。

梅隆妮過去接受英國媒體專訪時也指出，義大利面臨快速變動的國際政治局勢，包括來自中國及俄國的挑戰，義大利將持續支持烏克蘭，維持現有國際秩序。對於梅隆妮總理強調區域和平穩定的重要性並肯定台灣是戰略貿易夥伴，外交部表達高度歡迎。

歐江安並指，台灣與義大利共享民主、自由、人權等普世價值，雙方近年來在經貿、文化、教育、能源等領域合作密切友好。在國際地緣政治劇烈變化的關鍵時刻，未來台灣將在既有堅實基礎上與義大利等理念相近國家攜手合作，共同對抗威權主義的擴張與脅迫。