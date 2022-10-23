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義大利首位女總理梅洛尼就職　歐盟盼建設性合作

▲▼義大利首位女總理梅洛尼（Giorgia Meloni）宣誓就職。（圖／路透）

▲義大利首位女總理梅洛尼（Giorgia Meloni）宣誓就職。（圖／路透）

文／中央社

所屬政黨具有新法西斯主義根源的義大利新任總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天宣誓就職，成為二戰結束後義大利第一位極右派總理，歐盟期盼展開建設性合作。

美聯社報導，現年45歲的梅洛尼在總統府於總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）面前宣誓就職，她也是義大利第一位女性總理。

她所屬義大利兄弟黨（Brothers of Italy）在上月全國大選獲得最多選票，她已在昨天傍晚宣布內閣陣容。她的執政聯盟包括前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的義大利前進黨（Forza Italia），以及極右派聯盟黨（League）。

梅洛尼今天依慣例宣讀誓詞，宣誓效忠義大利戰後的共和政體，並顧全「國家的專屬利益」。她在誓詞上簽字，再由馬達雷拉共同簽署。

法新社報導，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天恭賀梅洛尼就任義大利總理，並表示，她期待與梅洛尼政府進行「建設性合作」。

范德賴恩在推特貼文說：「恭喜梅洛尼擔任義大利總理，她是擔任這個職位的第一位女性。我期待並盼望就我們共同面臨的挑戰，和義大利新任政府展開建設性合作。」

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