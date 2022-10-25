海地爆發治安動亂　外交部：大使館目前正常運作

▲海地黑幫不滿新上任的總統，10月24日直接封鎖首都太子港的貨運碼頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

我國友邦海地長期遭武裝幫派份子占領最大燃料進口站等大片國土，爆發全國性治安動亂，日本外務省近日宣布關閉當地大使館，我外交部及駐海地大使館也已啟動緊急應變計畫。外交部發言人歐江安25日表示，我國駐海地大使館目前仍正常運作，並將視情勢發展隨時相應調整。

歐江安今天上午在例行記者會表示，海地政府近來面對治安問題、通貨膨脹及油價調升所引發全國性示威抗議，以及霍亂疫情復發造成人道危機等諸多挑戰。海地已於日前向國際合作夥伴求援，也獲國際社會關注與重視，聯合國安理會於10月21日通過決議制裁海地幫派。目前海地因缺乏燃油與水電服務，部分外國駐海地使館暫時關閉或調整對外服務，我國駐海地大使館目前仍正常運作，並將視情勢發展隨時相應調整。

歐江安表示，我國駐海地大使館與當地台商、僑民及技術團人員均保持密切聯繫，目前在海地的國人、我國駐海地大使館的員眷都平安，外交部將持續密切注意海地情勢發展，妥慎因應。

歐江安補充，為提升海國警方執勤能力，響應國際社會及理念相近國家改善海地治安的呼籲，我國政府刻正協助海國政府向我國廠商採購海地國家警察（HNP）所需防彈背心等個人防護裝備。另我國政府也和美國「糧食濟貧」組織（FFTP）合作，陸續提供食米，以協助海國政府紓解糧食短缺所造成的人道危機。