獨／交通場站量體溫退場！評估方向曝　發燒可搭、雙鐵測溫儀免撤

▲台鐵。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

指揮中心宣布11/7後公共場域量體溫解除強制規範，由各主管機關、場所自行判斷是否需要。交部今(10/25)上午召開指引會議，初步方向朝配合指揮中心政策，雙鐵及客運車站、國內線機場11/7過後「強制量測體溫政策」將退場，評估雙鐵車站測溫儀可保留提供額外服務，發燒擬採勸導，不強制禁止搭車。

指揮中心昨(10/24)宣布11/7起不強制體溫量測規範，不過仍可依各場域需求，由各主管機關、場所自行判斷是否需要，並配各主管機關指引。

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交通部今上午召開相關會議研商11/7過後量測體溫指引，據了解，雙鐵及客運車站、國內線機場11/7過後「強制量測體溫機制」將退場。

此外，交部也將檢討研擬相關配套，除各交通場站人工手持額溫槍可撤掉外，也將評估讓台鐵、高鐵等車站可視需求保留紅外線測溫儀等設備，提供有需求旅客量測的額外服務，讓民眾可自主健康管理。

若旅客發燒，則將建議身體不舒服的旅客不要搭車，將以宣導和勸導就醫，但難以強制。另旅客搭乘國際線入境仍需依衛福部規定量測體溫。

上列相關檢討細節和指引仍待交通部向交通部長王國材報告，並向指揮中心報告，定案後交通部將盡速公布。

對此，高鐵則回應表示，台灣高鐵公司將依據政府指引，研議後續措施。台鐵也表示，若交通部指引出爐，將會配合。公路總局則表示，有關指揮中心今日宣布相關鬆綁事宜，目前尚待與交通部研商後，再配合指揮中心規定辦理防疫措施修訂。