快訊／國家級教練1對1授課釀2死　蓮池潭首宗帆船翻覆真相曝光

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄蓮池潭今年7月間發生落水意外，一名王姓9歲男童與風帆船蔡姓教練上一對一課程，結果船隻翻覆，2人都掉落潭中，王童救起時無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，而同行授課蔡姓教練（60歲）被尋獲也已經死亡，案經橋頭地檢署偵查後，發現帆船、救生設備沒有問題，也沒有外力介入，加上2人均已死亡，因此依法簽結。

▲蓮池潭今年7月發生風帆翻船意外。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲蓮池潭今年7月發生風帆翻船意外。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

這起風帆翻船意外發生在全案發生在今年7月20日下午1時許，王姓男童由爸爸帶到蓮池潭跟蔡姓教練進行一對一風帆船課程，原先課程預計2至3小時，但疑似船隻失去平衡翻覆，導致男童與教練雙雙落水，附近進行施工的工人發現有小朋友在水面浮沉，緊急報案。

消防局出動12車33人3艇前往搶救，孩童被救起時無呼吸心跳，經119急救送海總，搶救後仍宣告不治，警消在隔天凌晨尋獲蔡姓教練，但也已經死亡。

▲蓮池潭今年7月發生風帆翻船意外。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

由於蔡姓教練擁有39年帆船資歷，為中華民國帆船協會國家級教練，過去不僅獲獎無數，更曾擔任全運會高雄市帆船代表隊男子組的帶隊教練，也在國小、大學擔任指導教練，不料，竟在蓮池潭上課時發生意外。

案發後檢方會同法醫相驗後，也採集蔡男內臟、血液等檢體送化驗，釐清有無藥物等反應外，主任檢察官顏郁山等人，並前往事故現場勘驗，了解案情。

承辦檢察官蔡婷潔經過2個多月調查蒐證，並參酌法醫研究所檢驗報告，認為王童是由蔡男私下招生參與帆船活動，但帆船、救生設備沒有問題，也沒有外力介入的證據，加上2人均已死亡，因此依法簽結。