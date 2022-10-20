馬祖北竿機場立體停車場動工！「停車位增一倍」　112年底完工

▲馬祖北竿機場停車場改善主體工程今天(10/20)正式動工。（圖／民航局）

記者李姿慧／台北報導

馬祖北竿機場停車場改善主體工程今天(10/20)正式動工，預計112年底完工成為立體停車場。完工後停車空間將擴大一倍，同時融入地方文化特色設計，將為北竿鄉門戶新意象。

為提升離島交通服務，民航局擬訂「北竿機場跑道改善及新航站區工程建設計畫」，並在今年5月獲行政院函覆「原則支持」，俟環境影響評估通過，即可調整建設計畫報請行政院同意後據以執行。

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民航局表示，今舉行動土典禮的停車場改善主體工程，計畫將平面停車場擴建為立體停車場，除改善航廈與停車場目前高低差外，中型巴士接駁及無障礙環境也將一併規劃。

完工後停車位將擴增一倍為81位、另外包含3個中型巴士停車位及42格機車停車位。工程預計今年11月開工，預定112年底完成。完工後，可提供機場與塘岐市區停車服務，也為未來機場改善工程進行時提供替代停車空間，減少施工車輛進出對塘岐市區的交通衝擊。

▲馬祖北竿機場停車場改善工程動工，交長王國材致詞。（圖／民航局）

交通部長王國材今表示，馬祖有豐富的自然與人文景觀，芹壁聚落、大邱梅花鹿等使近年觀光活動蓬勃發展，旅客數逐年增加。

王國材強調，交通部一向非常關注離島交通，機場是馬祖聯外交通門戶，持續提升機場設施與服務，對離島基本民行及地方發展非常重要。機場建設服務要能與時俱進，不僅要滿足馬祖地區鄉親期待，也要帶動地方發展。而北竿停車場改善工程正充分展現了交通部對地方的重視。

王國材也期許民航局持續推動北竿機場未來建設，提升空運服務，回應地方殷切期盼，創造嶄新願景。