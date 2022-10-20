　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

馬祖北竿機場立體停車場動工！「停車位增一倍」　112年底完工

▲▼馬祖北竿機場停車場改善主體工程今天(10/21)正式動工。（圖／民航局）

▲馬祖北竿機場停車場改善主體工程今天(10/20)正式動工。（圖／民航局）

記者李姿慧／台北報導

馬祖北竿機場停車場改善主體工程今天(10/20)正式動工，預計112年底完工成為立體停車場。完工後停車空間將擴大一倍，同時融入地方文化特色設計，將為北竿鄉門戶新意象。

為提升離島交通服務，民航局擬訂「北竿機場跑道改善及新航站區工程建設計畫」，並在今年5月獲行政院函覆「原則支持」，俟環境影響評估通過，即可調整建設計畫報請行政院同意後據以執行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民航局表示，今舉行動土典禮的停車場改善主體工程，計畫將平面停車場擴建為立體停車場，除改善航廈與停車場目前高低差外，中型巴士接駁及無障礙環境也將一併規劃。

完工後停車位將擴增一倍為81位、另外包含3個中型巴士停車位及42格機車停車位。工程預計今年11月開工，預定112年底完成。完工後，可提供機場與塘岐市區停車服務，也為未來機場改善工程進行時提供替代停車空間，減少施工車輛進出對塘岐市區的交通衝擊。

▲▼馬祖北竿機場停車場改善主體工程今天(10/21)正式動工。（圖／民航局）

▲馬祖北竿機場停車場改善工程動工，交長王國材致詞。（圖／民航局）

交通部長王國材今表示，馬祖有豐富的自然與人文景觀，芹壁聚落、大邱梅花鹿等使近年觀光活動蓬勃發展，旅客數逐年增加。

王國材強調，交通部一向非常關注離島交通，機場是馬祖聯外交通門戶，持續提升機場設施與服務，對離島基本民行及地方發展非常重要。機場建設服務要能與時俱進，不僅要滿足馬祖地區鄉親期待，也要帶動地方發展。而北竿停車場改善工程正充分展現了交通部對地方的重視。

王國材也期許民航局持續推動北竿機場未來建設，提升空運服務，回應地方殷切期盼，創造嶄新願景。

►「嘎蹦熊鮮魷脆片」任選2桶特價739元！追劇必備超涮嘴

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
預言高端「世界訂單接到手軟」翻車了！　王浩宇這樣說
快訊／林耕仁碩論爭議　中華大學：有瑕疵
5歲男童：我前世是被燒死的女人！　1舉動媽毛骨悚然
台中新增科技執法「7地點曝」！　不讓行人罰3600
00878「跌到15元」新手臉綠了！　分析師曝下跌真相
哈日族嗨翻！日圓兌美元貶破150　創32年新低
快訊／北市刑大遭搜索！　警員被約談偵訊
捷運中山站大改造被轟！　網：可以改回來嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

隔20個月！台鐵維修車又在海端出包　駕駛闖紅燈喊冤「陽光刺眼」

新北嚴選推感恩週！邀民眾來嚐鮮　25日起連續7天限定85折

逾8成高齡者購物遭歧視　消基會呼籲重視消費平權

研究計畫說明屆期　農委會證實宏碁已來文「張善政尚未回覆」

經3個月趕工！纜線下地、路面重鋪　 屏鵝公路潮州段「天際淨空」

南投+728！第三劑隔5月保護力剩30%　衛生局籲速打莫德納次世代

退休師打桌球突沒了呼吸心跳　心肌梗塞指數爆錶！超越常人2千倍

捷運中山站改造被轟！網「可以改回來嗎？」　設研院：持續調整修正

馬祖北竿機場立體停車場動工！「停車位增一倍」　112年底完工

北市驚傳小六男童墜樓　教育局啟動調查「進行班級輔導」

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

孫安佐健美比賽奪第4「體脂剩6％」　全家到場...放閃女友：感謝一路相伴

海倫清桃.黃景裕被控吸金詐騙　兩人不認婚...遭罵「滾回越南」委屈喊告

男搞笑詮釋二兵→拿退伍令　見人打招呼變橫著走網笑翻

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

隔20個月！台鐵維修車又在海端出包　駕駛闖紅燈喊冤「陽光刺眼」

新北嚴選推感恩週！邀民眾來嚐鮮　25日起連續7天限定85折

逾8成高齡者購物遭歧視　消基會呼籲重視消費平權

研究計畫說明屆期　農委會證實宏碁已來文「張善政尚未回覆」

經3個月趕工！纜線下地、路面重鋪　 屏鵝公路潮州段「天際淨空」

南投+728！第三劑隔5月保護力剩30%　衛生局籲速打莫德納次世代

退休師打桌球突沒了呼吸心跳　心肌梗塞指數爆錶！超越常人2千倍

捷運中山站改造被轟！網「可以改回來嗎？」　設研院：持續調整修正

馬祖北竿機場立體停車場動工！「停車位增一倍」　112年底完工

北市驚傳小六男童墜樓　教育局啟動調查「進行班級輔導」

移工宿舍公安隱患不容忽視　南消四大積極備戰辦理演訓

性別認同遭迫害！　南韓法院首度承認外籍跨性別者「難民」地位

才剛預告明年香港開唱　邱鋒澤生日前再宣布好消息！　

外資借券賣出比衝破3%！金管會：是有點高　「但限空令還是有效」

東森新媒體OMO廣告業務平台榮獲玉山獎　奠定亞洲第一新媒體地位

貓孩「獨趴靈堂前」思念狗媽　落寞身影惹心疼：守身旁沒離開過

醫點名4種NG行為「易引發甲溝炎」　愛咬指甲還恐染上1病毒

隔20個月！台鐵維修車又在海端出包　駕駛闖紅燈喊冤「陽光刺眼」

快訊／中華大學公布林耕仁碩論審議　沒抄襲但有瑕疵：將檢討教師

嘉義市心智障礙者走失家屬急尋　曾出現北市八德路便利商店

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

「傻得讓人利用！」邱國隆家屬發聲

妹子一字馬秀下體「希特勒小鬍子」　超越駱駝蹄

趁老公輪班！人妻「尬上陽光小叔」網砲翻

「好市多突寄1通知」會員賭爛：不尊重主卡人

遇到請抱緊！這3星座「絕對是好情人」

雞排妹露點寫真遭翻拍！PO「開車照」提醒網友

刺青刺半身！邱國隆曾喊：中年最能實現夢想

美研發致死率80%新冠病毒　醫曝「第一作者台灣人」！

19歲女大生打工養活自己　1原因竟不符低收資格

2023年「3生肖」走大運！命理師：有望升官加薪

「類尼莎」路徑週末再現！對台影響曝　5地防雨彈

周玉蔻批高端補打方案「很好笑」

更多熱門

相關新聞

大媽開車「騎上賓士」　畫面驚呆40萬人

大媽開車「騎上賓士」　畫面驚呆40萬人

澳洲近日發生一起「離奇」車禍，一名73歲婦人開車到購物中心的地下停車場時，竟不慎把油門當煞車，結果不但撞倒護欄，還「暴衝飛躍」直接「騎上」一旁的白色賓士，神奇的畫面讓網友看了相當傻眼。

百齡橋下泡水車慘況曝！滿車爛泥還有死魚

百齡橋下泡水車慘況曝！滿車爛泥還有死魚

2022桃園媽祖昇天祭　「食福宴」多一味！

2022桃園媽祖昇天祭　「食福宴」多一味！

新北河堤淹了！永和人曝「大型泡湯1幕」

新北河堤淹了！永和人曝「大型泡湯1幕」

停車票卡距離怎抓？　女開到發怒

停車票卡距離怎抓？　女開到發怒

關鍵字：

馬祖北竿機場停車場動工

讀者迴響

熱門新聞

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

2024總統大選最新民調　郭台銘支持度21.6%僅奪第二輸給他

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

A片看太多傷身？　醫曝恐怖後果

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

大學畢業拚國考「落榜13年」！內行推1職位：缺額多

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

「傻得讓人利用！」邱國隆家屬發聲

美海軍司令警告「中共最快今年犯台！」

明日花綺羅化身「真人版羅賓」

《公主小妹》辛樂兒懷孕了！

小蠻「真的不要亂紋眉」！

更多

最夯影音

更多
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地
想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面