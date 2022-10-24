與車站「最遙遠的距離」　法鼓文理學院與新北投站「隔著一座山」

▲臉書粉專「圖地」調查國內大專校院與車站間的距離。（圖／翻攝自Facebook／圖地）

記者楊惠琪／台北報導

與車站「最遠的距離」是國內哪所大學？臉書粉專「圖地」整理出所有大學，與鐵路車站的直線距離，發現位於新北市金山區的法鼓文理學院榮登與車站「最遙遠的距離」第一名，距離台北捷運新北投站16.2公里，中間隔了一整座陽明山，第二名則是位於南投縣埔里鎮的國立暨南大學。

臉書粉專「圖地」透過「地理資訊系統」，輸入學校、車站的空間位置，車站包括火車、高鐵、捷運、輕軌、林鐵等軌道運輸系統，來計算台灣本島上的大專校院，與車站間的距離，不過這項調查是測量直線距離，而非道路距離。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲與車站「最遠的距離」第一名是金山的法鼓文理學院。（圖／翻攝自Facebook／圖地）

調查指出，與車站「最遙遠的距離」第一名是法鼓文理學院，與最近的台北捷運新北投站距離16.2公里，但因為隔了一整座陽明山，所以應該不會有人搭捷運到這裡。第二名是國立暨南大學，距離最近的車站是14.7公里遠的台鐵車埕站，但車埕站因為鐵路修復並未營運，現在最近的營運中車站是集集車站。





▲與車站「最遠的距離」第二名是南投的國立暨南大學。（圖／翻攝自Facebook／圖地）

調查還指出，位於新北市三芝區的馬偕醫學院，也算地處偏遠，距離最近的新北淡海輕軌崁頂站距離8.5公里，也擠進與車站距離最遠的前十名。

此項地理資訊調查，引發網友討論與分享，不少網友直呼有趣；但也有網友認為，還是要考量各種情況，像是暨南大學有客運直接從高鐵站開進校園；而法鼓文理學院、馬偕醫學院等校，也都有客運可到達學校，仍有替代交通工具。