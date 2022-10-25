人妻口交一半慘死！竟是名醫小王「整根GG抹毒」害命　最新判決曝

▲伊馮恩（左）與整形醫師（右）從醫病關係發展成婚外情。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

德國人妻伊馮恩（Yvonne M）和整形外科醫師發生婚外情，幫對方口交到一半時，竟呼吸急促、倒地身亡，原來男方陰莖塗滿古柯鹼，導致她用藥過量不治。醫師安卓歷亞（Andreas Niederbichler）被判9年有期徒刑、賠償受害者家屬，如今又被裁定須向死者保險公司IKK Gesund Plus賠償1萬3280歐元（約新台幣42.4萬）。

綜合外媒報導，本案發生於2018年2月，安卓歷亞原為薩克森─安哈特州（Saxony-Anhalt）某整形診所主治醫師，與伊馮恩從醫病關係發展為婚外情，未料鬧出人命。

安卓歷亞被指控重度性侵及傷害致死罪，卻始終否認犯案。他宣稱伊馮恩是「經驗豐富的」古柯鹼使用者，完全知道自己在做什麼，甚至拒絕賠償，遭死者家屬一狀告上法院後，去年被法官要求支付賠償。

▲德國一樁婚外情竟鬧出人命，轟動社會。（示意圖／免費圖庫pixabay）



法庭文件還指出，2015年9月至2018年2月期間，安卓歷亞下藥性侵另外3名女性，在受害者的口紅、牙膏及香檳杯裡偷偷加入古柯鹼，導致無辜女性頭痛、昏倒甚至發生車禍。

不過，安卓歷亞堅稱女方完全知情且同意使用毒品。他上月接受德媒《圖片報》採訪時，僅承認會在性交時使用毒品，「但我沒在對方不知情的狀況下，對任何女人用藥。我在尋求刺激，而她們也想加入。」