　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

輕症也難逃！　研究：染新冠後「靜脈栓塞風險」大增

▲醫院,病床,擔架,點滴。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲研究證實，感染新冠會增加靜脈栓塞風險。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

記者王佩翊／編譯

英國一項最新研究指出，一旦感染新冠，無論輕症還是重症，罹患血栓的風險都比未感染者來得高。研究顯示，在感染新冠病毒的前30天風險最高，且可能持續一段時間。不僅如此，這些血栓會從靜脈開始傳至心臟、肺部以及其他器官，同時提高心血管疾病、心臟衰竭以及中風的發病率。

根據《彭博社》報導，由倫敦瑪莉女王大學（Queen Mary University of London）進行的最新研究顯示，感染新冠後，靜脈栓塞症狀的風險將會增高。值得注意的是，就算是不需住院的輕症患者，血栓風險仍然會增加。該份研究一共對5.4萬人的健康數據進行分析。

研究指出，未住院的輕症新冠患者發生靜脈栓塞的可能性是未感染者的2.7倍，死亡風險則高達10倍以上。而住院的重症患者靜脈栓塞的風險則是比未感染者高出28倍，心臟衰竭風險高出22倍、中風18倍，死亡機率則是高出118倍。

研究證實新冠病毒有另一個危險因素，那也就是誘發心血管疾病。研究團隊表示，「這份研究結果強調，曾經感染新冠的個體，在心血管疾病上的風險有所增加，而在疫苗接種機會有限的國家中，這類風險更大，因為有更多的人容易感染新冠。」

研究雖顯示，感染新冠病毒的前30天相關風險會增加，且會持續更長的一段時間，但是目前持續時間的長度還未知，仍需透過進一步的研究來調查。

ET快訊
人妻口交一半慘死！　名醫小王「整根GG抹毒」害命
雨中競飆讓人妻瞬間母湯！雪佛蘭跑車撞爛　車主沒保險慘了
國泰、好市多分手日定了！　聯名卡明年8／7日到期
《我愛冰冰show》停棚傳收攤？　「遭討6000萬」電視台回
少子化衝擊！　台大多科系申請不參採國文
無良登山隊雪山燒垃圾慘了！　最重囚5年得罰1500萬
潛台22年創最大共諜網！　重金吸收海空軍將領

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

人妻口交一半慘死！竟是名醫小王「整根GG抹毒」害命　最新判決曝

輕症也難逃！　研究：染新冠後「靜脈栓塞風險」大增

打獵和灰熊激烈廝殺　男掏槍狂轟「意外射中自己」重傷送醫

遛狗被巨大黑熊從背後撲倒　68歲女揮拳「狂揍熊鼻15秒」逃死

他愛上18歲繼女！狠甩結縭7年妻　兩人開心成婚還生下2兒　

蘇納克將上任　國安考量料成英中關係障礙！台英交往進展可期

13月大女嬰確診住院！慘遭護理師誤「注射50倍劑量」藥物致死

入冬「新冠、流感」疫情夾擊　WHO警告：現在不是鬆懈時候

海邊發現半裸女屍　撈上岸竟是「32萬粉絲女網紅」頭部重傷死

人妻慘遭狂捅「鄉民不忍了」　衝進家門把她老公活活打死

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

金鐘57／陳亞蘭奪視帝..楊麗花虧「胸部太大」XD　背板倒掉超淡定：什麼叫最佳男主角

男童頭卡鐵窗懸掛9公尺　英勇鄰居撞門成功救援

女友懷孕他登門提親超挫　準岳父「回6字」逼出眼淚

火焰蛋糕秀驚變焦黑樣 燃燒過程網：超危險！

《營業中》客人問「不是有藝人」　炎亞綸神回：我綽號汪東城啦XD

人妻口交一半慘死！竟是名醫小王「整根GG抹毒」害命　最新判決曝

輕症也難逃！　研究：染新冠後「靜脈栓塞風險」大增

打獵和灰熊激烈廝殺　男掏槍狂轟「意外射中自己」重傷送醫

遛狗被巨大黑熊從背後撲倒　68歲女揮拳「狂揍熊鼻15秒」逃死

他愛上18歲繼女！狠甩結縭7年妻　兩人開心成婚還生下2兒　

蘇納克將上任　國安考量料成英中關係障礙！台英交往進展可期

13月大女嬰確診住院！慘遭護理師誤「注射50倍劑量」藥物致死

入冬「新冠、流感」疫情夾擊　WHO警告：現在不是鬆懈時候

海邊發現半裸女屍　撈上岸竟是「32萬粉絲女網紅」頭部重傷死

人妻慘遭狂捅「鄉民不忍了」　衝進家門把她老公活活打死

佳冬鄉1死3傷慘案震驚鄉親　鄰居曝兇嫌酒後會「盧小小」

10年前痛失好市多聯名卡！　中信銀繞道保住30萬名卡友

九合一選舉決戰日11／26登場　台鐵再加開10班列車「10／28開搶」

清晨才撒嬌！貴賓「躲樓下角落」悄離世　媽：平常要有人抱才下樓

新莊男偷刮刮樂想逆轉人生　21張僅中4900元…80分鐘後就被抓

台積電再探底、大跌16元收371！　台股下跌190點失守12700

元首發言貶低職場女性「送往迎來」　盧秀燕譏選風太loｗ

崑大視訊系敲金鐘　校友嚴振欽、王逸勳獲視覺特效、聲音設計獎

【廣編】Blueair週年慶升級攻略！達人教你快、狠、準入手夢想空氣清淨機

SJ銀赫喪父3個月來「獨處時狂哭」　首度開口：無法克服爸爸的死

國際熱門新聞

巨乳女模術後搭機　血從耳朵噴出

專家：台海恐面臨現代史上最慘烈戰爭　每天千人亡

12歲女童Apple Watch亮警訊「竟是罹癌」

幼稚園午餐「白飯配魚露」！校長盜費用遭重判192年

英首位非白人首相　身家超越英王

投資人迎接超級財報週　美股勁揚417點

考場驚見杜特蒂！大學生自製防作弊帽爆紅

胡錦濤「離席」導火線疑曝光　外媒揭關鍵畫面

大韓航空事故宿霧機場暫關閉　530人滯留

海邊發現半裸女屍　竟是32萬粉絲女網紅

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

選Google或臉書帳號登入　個資、檔案恐全被看光

環保人士示威　拿蛋糕砸英王蠟像

14歲少女偷拿阿嬤43萬　整疊鈔票分給同學

更多熱門

相關新聞

歐洲雙疫情夾擊　WHO警告：不能鬆懈

歐洲雙疫情夾擊　WHO警告：不能鬆懈

隨著冬季來臨，歐洲新冠病毒及流感病例增加，世界衛生組織（WHO）24日警告，「現在不是鬆懈的時候」，強調保持警惕的重要性，並鼓勵更多民眾接種疫苗。

研究：確診過新冠「易得心臟病」　比長期抽菸慘

研究：確診過新冠「易得心臟病」　比長期抽菸慘

陸失業率5.5%　18%青年無工作

陸失業率5.5%　18%青年無工作

醫：確診易加速器官老化

醫：確診易加速器官老化

確診者快篩陰可7＋0　專家批慢3個月

確診者快篩陰可7＋0　專家批慢3個月

關鍵字：

新冠肺炎世界疫情COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

即／屏東佳冬砍人！與鄰居口角竟釀1死3傷

即／母送6歲女上幼兒園！途中慘遭軍卡撞飛雙亡

快篩陽不通報！她保證沒到處亂跑　「孫女1句話」全場靜默

撞擊畫面曝！雙載機車貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

國民黨女戰將熱戀三立高層！　挽手摟腰同居全直擊

朴春「身材大一號」近況照曝掀議

1家3口遭狂砍父慘死！妻兒手指被斬斷　兇嫌腸子外露

《我愛冰冰Show》出大包！遭控侵版權

永和分屍凶宅問話！對講機傳：在旁邊、頭很痛

醒來胸部被黏貼布　她看完紙條發毛急報警

你是幸運兒？69.6萬台北熊好券2.0中獎者出爐　「查APP」下午就可用

快訊／謝和弦女兒出生了！

貨車翻覆疑載晶片　罕見4輪朝天吊離

更多

最夯影音

更多
鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！
魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面