　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸嚴厲防疫挫經濟「失業率升至5.5%」　近18%青年無工作

▲▼ 深圳,深圳疫情,大陸疫情。（圖／視覺中國）

▲疫情期間，深圳停業的店家。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸嚴格的防疫管控重挫經濟民生，最新數據顯示，9月城鎮調查失業率為5.5%，較8月上升0.2%，其中16至24歲失業率達17.9%、25歲至59歲失業率為4.7%。陸媒指出，疫情對就業的影響仍在持續，農民工所受影響較大。

據《第一財經網》報導，數據顯示，前三季度全大陸城鎮調查失業率均值為5.6%，其中第三季度均值為5.4%，比二季度下降0.4個百分點。

具體來看，一季度受疫情影響，全大陸城鎮調查失業率升至5.8%；二季度，4月失業率繼續升高至6.1%，5月後有所好轉，6月份降至5.5%；進入三季度，7、8月失業率繼續下降，分別為5.4%和5.3%，9月份受疫情多發散發影響，調查失業率有所上升。

9月全大陸城鎮調查失業率為5.5%，比8月上升0.2個百分點。16-24歲人口、25-59歲人口調查失業率分別為17.9%、4.7%。31個大城市城鎮調查失業率為5.8%。

▲上海於10月14日將20個區域劃定為疫情中風險區。（圖／CFP）

▲上海於10月14日將20個區域劃定為疫情中風險區。（圖／CFP）

大陸國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍表示，今年以來，受疫情影響就業形勢出現一些波動；9月受疫情多發散發影響，調查失業率有所上升，「總體來看，三季度就業形勢好於一季度和二季度。」

首都經濟貿易大學中國新就業形態研究中心主任張成剛指出，隨著疫情防控更加精細化，以及各項穩就業政策持續加力，期望第四季度就業市場能夠繼續企穩，但同時也更應該關注影響就業市場的不利因素。

他接著闡述道，一方面，世界經濟衰退風險加大，主要經濟體增長降速甚至停滯導致的外需減弱，對中國出口會產生較大壓力，製造業部門的雇傭規模可能出現大幅下降；另一方面，由於疫情衝擊導致內需緊縮效應，會持續對各行業產生影響，就業需求缺乏增長動力。

ET快訊
有熊大兔兔！　LINE推4款免費貼圖
亡夫託夢「身體很痛」！　部分骨灰被拿走
LIVE／軍卡輾斃母女關鍵瞬間曝光　狠男砍鄰1死3傷！竟為2
2果樹被噴藥枯死「砍殺1家3口」！　兇嫌母曾勸：當賠錢算了
韓男團遭施暴影片曝！　女老闆見成員暈倒怒：病成這樣在演戲？
1千萬退休金「全買0056」！過來人勸退　推1買法更穩
早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃母女　警調行車紀錄器釐清

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美軍在日正式部署MQ-9「死神」無人機　陸軍事專家：需認真研究應對

「二十大」後首位訪華國家領袖　越共總書記阮富仲進行4天國事訪問

二十大後鬆綁？南方航空宣佈：有序恢復港澳台地區航線

陸嚴厲防疫挫經濟「失業率升至5.5%」　近18%青年無工作

習近平下令解放軍貫徹二十大精神：奮力實現建軍一百年奮鬥目標

港教育局公告：中小學及幼稚園新聘教師須通過基本法和國安法測試

解封訊號？陸發布15條措施「支持外資」　便利國際商務客往來

正妹師結婚突消失　歸寧宴穿旗袍躲進房上課

爸爸「生吞螃蟹」替女兒報仇　感染3種寄生蟲劇痛送醫

2022東方美谷國際化妝品大會11月開幕

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

金鐘57／陳亞蘭奪視帝..楊麗花虧「胸部太大」XD　背板倒掉超淡定：什麼叫最佳男主角

男童頭卡鐵窗懸掛9公尺　英勇鄰居撞門成功救援

女友懷孕他登門提親超挫　準岳父「回6字」逼出眼淚

火焰蛋糕秀驚變焦黑樣 燃燒過程網：超危險！

《營業中》客人問「不是有藝人」　炎亞綸神回：我綽號汪東城啦XD

美軍在日正式部署MQ-9「死神」無人機　陸軍事專家：需認真研究應對

「二十大」後首位訪華國家領袖　越共總書記阮富仲進行4天國事訪問

二十大後鬆綁？南方航空宣佈：有序恢復港澳台地區航線

陸嚴厲防疫挫經濟「失業率升至5.5%」　近18%青年無工作

習近平下令解放軍貫徹二十大精神：奮力實現建軍一百年奮鬥目標

港教育局公告：中小學及幼稚園新聘教師須通過基本法和國安法測試

解封訊號？陸發布15條措施「支持外資」　便利國際商務客往來

正妹師結婚突消失　歸寧宴穿旗袍躲進房上課

爸爸「生吞螃蟹」替女兒報仇　感染3種寄生蟲劇痛送醫

2022東方美谷國際化妝品大會11月開幕

讓確診者投票「前7天」怎放寬　黃立民分析下階段：快篩陰可短暫外出

他愛上18歲繼女！狠甩結縭7年妻　兩人開心成婚還生下2兒　

詹皇想在賭城經營球隊　NBA總裁肯定但又說這話潑冷水

周玉蔻喊「票投蔣萬安就是投給習近平」　陳時中笑而不語

新海誠新作《鈴芽的門鎖》確定於台灣上映　電影12分鐘開場將公開

因2棵果樹砍他全家1死2傷　死者姊怒：剁手腳也沒關係卻出人命

獨／交通場站量體溫退場！評估方向曝　發燒可搭、雙鐵測溫儀免撤

高端提供免費PCR！藍營喊改發現金　綠營批國民黨為反而反

台中「雙子星」受矚目　冠德卡位引爆地主黃金陣容曝光

黃珊珊2民調落差大　柯文哲：太奇怪！逼近時難判斷

大陸熱門新聞

爸爸生吞螃蟹為女兒報仇　感染3種寄生蟲

公司倒閉　她把i7電腦搬回家

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

老師出考卷「答案全是A」　盼學生相信自己

正妹師結婚突消失　歸寧宴穿旗袍躲進房上課

肉包內餡多到滿出來！他咬一口氣炸

東方美谷國際化妝品大會11月開幕

外媒曝習下一步「恐奪取台灣」

「好想舔你的X頭」！媽媽誤傳情話到家長群組

她再婚初戀坐完月子　返家見一幕哭了

解封訊號？陸發15條措施支持外資

「抄襲」4歲女兒塗鴉！他3天賺22萬

習近平下令：奮力實現建軍一百年奮鬥目標

中共新常委曾來台　大讚便利商店值得學習

更多熱門

相關新聞

解封訊號？陸發15條措施支持外資

解封訊號？陸發15條措施支持外資

中共二十大近日落幕，外界擔憂中國大陸會「政治掛帥、經濟在後」，港股24日跌破萬六大關，創13年新低。大陸政府今（25）早發布15條措施支持外資，便利國際商務人員往來，向市場釋放積極訊號。

高市府防疫開罰連3敗　衛生局舉1原因氣炸了

高市府防疫開罰連3敗　衛生局舉1原因氣炸了

估台灣2~3個月後爆「新變異株疫情」

估台灣2~3個月後爆「新變異株疫情」

口罩令12月有望鬆綁？王必勝回應

口罩令12月有望鬆綁？王必勝回應

2類活動＋2大行業取消3劑令　也不用快篩

2類活動＋2大行業取消3劑令　也不用快篩

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗大陸疫情失業率大陸失業率大陸經濟中國經濟

讀者迴響

熱門新聞

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

即／屏東佳冬砍人！與鄰居口角竟釀1死3傷

即／母送6歲女上幼兒園！途中慘遭軍卡撞飛雙亡

國民黨女戰將熱戀三立高層！　挽手摟腰同居全直擊

朴春「身材大一號」近況照曝掀議

撞擊畫面曝！雙載機車貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

快篩陽不通報！她保證沒到處亂跑　「孫女1句話」全場靜默

永和分屍凶宅問話！對講機傳：在旁邊、頭很痛

醒來胸部被黏貼布　她看完紙條發毛急報警

《我愛冰冰Show》出大包！遭控侵版權

1家3口遭狂砍父慘死！妻兒手指被斬斷　兇嫌腸子外露

貨車翻覆疑載晶片　罕見4輪朝天吊離

直擊AV片場！幕後推手曝是台灣阿姨

你是幸運兒？69.6萬台北熊好券2.0中獎者出爐　「查APP」下午就可用

大解封！11／7起「防疫新制」一次看

更多

最夯影音

更多
鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！
魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面