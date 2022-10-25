陸嚴厲防疫挫經濟「失業率升至5.5%」　近18%青年無工作

▲疫情期間，深圳停業的店家。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸嚴格的防疫管控重挫經濟民生，最新數據顯示，9月城鎮調查失業率為5.5%，較8月上升0.2%，其中16至24歲失業率達17.9%、25歲至59歲失業率為4.7%。陸媒指出，疫情對就業的影響仍在持續，農民工所受影響較大。

據《第一財經網》報導，數據顯示，前三季度全大陸城鎮調查失業率均值為5.6%，其中第三季度均值為5.4%，比二季度下降0.4個百分點。

具體來看，一季度受疫情影響，全大陸城鎮調查失業率升至5.8%；二季度，4月失業率繼續升高至6.1%，5月後有所好轉，6月份降至5.5%；進入三季度，7、8月失業率繼續下降，分別為5.4%和5.3%，9月份受疫情多發散發影響，調查失業率有所上升。

9月全大陸城鎮調查失業率為5.5%，比8月上升0.2個百分點。16-24歲人口、25-59歲人口調查失業率分別為17.9%、4.7%。31個大城市城鎮調查失業率為5.8%。

▲上海於10月14日將20個區域劃定為疫情中風險區。（圖／CFP）

大陸國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍表示，今年以來，受疫情影響就業形勢出現一些波動；9月受疫情多發散發影響，調查失業率有所上升，「總體來看，三季度就業形勢好於一季度和二季度。」

首都經濟貿易大學中國新就業形態研究中心主任張成剛指出，隨著疫情防控更加精細化，以及各項穩就業政策持續加力，期望第四季度就業市場能夠繼續企穩，但同時也更應該關注影響就業市場的不利因素。

他接著闡述道，一方面，世界經濟衰退風險加大，主要經濟體增長降速甚至停滯導致的外需減弱，對中國出口會產生較大壓力，製造業部門的雇傭規模可能出現大幅下降；另一方面，由於疫情衝擊導致內需緊縮效應，會持續對各行業產生影響，就業需求缺乏增長動力。