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入冬「新冠、流感」疫情夾擊　WHO警告：現在不是鬆懈時候

▲▼ 法國疫情,歐洲疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 歐洲冬季疫情再起，流感病例也來到高峰。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

隨著冬季來臨，歐洲新冠病毒及流感病例增加，世界衛生組織（WHO）24日警告，「現在不是鬆懈的時候」，強調保持警惕的重要性，並鼓勵更多民眾接種疫苗。

根據《法新社》，WHO歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）24日在記者會上表示，「現在不是鬆懈的時候」，因為WHO歐洲區域53國再度成為新冠疫情中心，包括俄國及中亞國家，佔全球確診數近60%，同時季節性流感病例也來到高峰。

新一波新冠疫情中，死亡及重症人數增幅不如前幾波，WHO對此則強調疫苗作用。克魯格指出，「疫苗接種仍是我們對抗流感及新冠最有效的工具之一」，敦促符合同時接種流感及新冠加強劑的民眾盡快接種。

24日適逢「世界小兒麻痺（脊髓灰質炎）日」（World Polio Day），這種疾病主要影響非常年幼的兒童，導致癱瘓，在西方世界幾乎已經絕跡，近來在英國、烏克蘭、以色列及美國卻發現一種來自口服小兒麻痺疫苗的變異病毒，毒性較低，但仍可引發嚴重症狀，例如導致未接種疫苗者肢體癱瘓，近來因部分社區接種率較低，使病例變得更加常見。

WHO歐洲疫苗專家達塔（Siddhartha Datta）指出，「若我們拋棄世界上任何地方的人，小兒麻痺病毒是個很好的指標，能夠看出他們是誰」，無論在哪個地區，受影響的都是因各種原因沒有獲得足夠疫苗，無法達到95%覆蓋率的族群。歐洲已經20多年未通報任何小兒麻痺自然病例，達塔強調，「我們不能將其視為理所當然。」

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