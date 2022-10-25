21種口味任選！　超商「哈根達斯雪糕、迷你杯下殺68折」剩8天

▲超商哈根達斯下殺優惠只剩8天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

天氣變冷也忍不住想吃冰！全家即日起祭出「哈根達斯迷你杯／雪糕下殺優惠」，期間只要任選2件指定品項即可享有68折優惠，每件僅花79元就能買到，剩下8天時間肯定要把握機會囤一波。

▲一共有21種指定口味任選。

全家即日起至11月1日祭出「哈根達斯指定迷你杯／雪糕下殺68折」好康，每件原價115元的冰品，現在任選2件只要158元，單件只要花79元就能爽吃，指定品項有香草黑糖奶茶巧脆雪糕、香草黑糖奶茶巧脆迷你杯、香草芒果巧脆迷你杯、香草冰淇淋迷你杯、草莓冰淇淋迷你杯、夏威夷果仁迷你杯、巧克力冰淇淋迷你杯、淇淋巧酥迷你杯、抹茶冰淇淋迷你杯、芒果冰淇淋迷你杯、西瓜草莓脆皮雪糕、淇淋巧酥雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、草莓冰淇淋雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、抹茶杏仁粒雪糕、櫻桃黑莓迷你杯、西瓜草莓迷你杯、巧克力草莓巧脆雪糕、芒果脆皮雪糕及哈密瓜冰淇淋迷你杯。

▲7-11也有哈根達斯優惠。

另，7-11至11月1日前也祭出「哈根達斯迷你杯、雪糕全系列可享單件79折、2件以上69折」，且加購49元可換購限量「香草保冷袋」1個。

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