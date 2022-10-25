新優惠先筆記！超商燕麥咖啡飲品「第2杯10元」爽喝　限時5天快衝

▲7-11推出「國際燕麥日」一系列燕麥咖啡飲品優惠，10/28起連續5天登場。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

新優惠先記下來！「國際燕麥日」即將到來，就有超商門市推出燕麥咖啡飲品「同品項第2杯10元」，冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶等通通都在優惠中，活動只有5天一定要衝；線上則有燕麥咖啡飲品「買5送4」優惠，最高可省300元。

響應10/29國際燕麥日，7-11門市推出「CITY燕麥系列同品項第2杯10元」優惠，10/28起至11/1止，優惠品項包括冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶，而7-11不可思議咖啡也於活動期間推出凡購買特選拿鐵，即可免費升級為燕麥拿鐵、享萬聖節客製拉花。

▲同期間若購買7-11不可思議咖啡「特選拿鐵」，不僅可免費升級為燕麥拿鐵，還能獲得超Q萬聖節拉花。



7-11 OPEN POINT APP行動隨時取也在同時間祭出指定「CITY燕麥商品買5送4」活動，最高可現省300元；另外，「OPEN POINT生態圈」近日還榮獲全球知名顧問公司IDC（國際數據資訊）舉辦之「2022台灣未來企業大獎」肯定，獲頒「2022年產業生態創新獎」，OPEN POINT生態圈打破產業單一通路會員制模式，以一組會員帳號、共通點數回饋、多通路共享的優勢，深入1500萬會員每日生活圈，創造多元消費體驗。

▲春陽茶事新飲品限時3天免費加料。（圖／春陽茶事提供）

人氣手搖飲品牌「春陽茶事」推出最新古早味飲品「甘蔗檸檬」，選用甘潤微甜的嘉義溪口甘蔗，搭配屏東九如盛產綠檸檬，口感酸甜解渴，10/26起於全門市開喝，且上市前3天（10/26起至10/28止）還可享有「免費加料」優惠，有Q彈珍珠、招牌粉條任選免費加，絕對不能錯過。