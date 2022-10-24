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限時1周！衝超商回收「寶特瓶或廢電池」　免費爽喝美式、拿鐵

▲▼7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲7-11攜手臺北市政府環保局推出回收活動，即日起至10/30止限時登場。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

快拿你家的寶特瓶、廢電池來回收！就有超商與臺北市政府環保局合作推出最新回收活動，即日起限時1周，只要至指定門市單次回收無色廢寶特瓶10瓶或廢乾電池10顆（不可混搭），即可免費喝1杯中杯拿鐵或大杯美式，指定門市各限量200杯，換完為止。

7-11先前攜手統奕包裝率零售通路之先打造「高效智慧回收機」，整合寶特瓶與電池回收，透過光學辨識感應，簡易操作可快速回收，而截至今年10月止，7-11已於門市導入20座高效智慧回收機，總計回收近6萬瓶寶特瓶、超過4.2萬顆廢電池，合計達30座台北101之高。

▲▼7-11回收寶特瓶、電池免費喝咖啡。（圖／7-11提供）

▲回收無色廢寶特瓶10瓶或廢乾電池10顆即可免費喝中杯拿鐵或大杯美式。

為提升民眾回收意識，7-11與臺北市政府環保局合作「回收不打烊、台北市加碼送」主題活動，即日起至10/30止，只要在台北市10家7-11指定門市，單次將透明無色寶特瓶10個或廢電池10顆投入回收機，當日憑列印之購物抵用券，即可免費兌換CITY CAFE中杯拿鐵咖啡或CITY CAFE大杯美式咖啡1杯，冰熱可任選，每家門市限量200杯，送完為止。

10家指定7-11門市為敦巨門市、八德門市、榮陽門市、宏泰門市、廣慈門市、榮鑫門市、瓏馬門市、至誠門市、酒泉門市、國寶門市；另外，若回收之原門市咖啡已送完，民眾亦可持當日列印之購物抵用券至其他門市兌換。

人氣手搖飲品牌「五桐號」的「葡萄系列」回來了，首推這杯「雪絨葡萄果粒」，選用綠茶凍層層堆疊一顆顆巨峰葡萄，再搭配巨峰葡萄冰沙，最後淋上香濃鮮乳奶香，口感微酸微甜超豐富。

▲▼五桐號「雪絨葡萄果粒」、「葡萄冰茶凍飲」回來了。（圖／五桐號提供）

▲「雪絨葡萄果粒」吸得到葡萄果粒、罪惡奶蓋。（圖／五桐號提供，下同）

另一杯「葡萄冰茶凍飲」則是選用帶有阿薩姆香氣的老實人紅茶作為基底，搭配完整巨峰葡萄果實、滑順綠茶凍，打造清爽滋味，以上2款新品即日起於全門市限時開賣。

▲▼五桐號「雪絨葡萄果粒」、「葡萄冰茶凍飲」回來了。（圖／五桐號提供）

▲「葡萄冰茶凍飲」是葡萄果肉搭配紅茶、綠茶凍的清爽組合。

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