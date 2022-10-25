「班班吃石斑」各縣市陸續上菜　陳吉仲「讓漁產品常態入菜」

▲農委會主委陳吉仲將推動更多漁產品入營養午餐菜色。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

因應中國對台灣石斑魚發出禁令，為搶救石斑魚產銷，農委會與教育部合作推動「班班吃石斑」計畫，本學期學生的營養午餐可以吃到4次石斑魚，每月1次，從上週起陸續供餐。農委會主委陳吉仲今天（25日）說，目前吃過的學生都舉大拇指，未來將與團膳業者合作，讓更多漁產品入菜，讓學生可以一個月吃到好多餐魚料理。

農委會主委陳吉仲今天（25日）出席「地球觀測與糧食安全、智慧農業及永續環境論壇」，針對媒體提問，「班班吃石斑」推動情形，陳吉仲說，繼高雄市上週開始上菜後，新竹縣、台北市也將在本週開吃，各縣市都陸續上路，如果這學期吃不完，下學期會持續安排，一定會讓每位學生都吃到4次。

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陳吉仲說，國內漁產品品質好、營養成分高，過去營養午餐不敢用漁產品，是因為擔心魚刺問題，農委會已在台南市建置將軍水產冷鏈中心，可以進行漁產品前端處理，包括去腥、去鱗、去內臟與魚刺，漁產品常態性進入營養午餐，指日可待。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信說，魚類是很好的食材，雖然前置處理與烹調比較麻煩，但營養成分高，值得入菜，預計下月推出國產魚料理書，印製四千份，提供全國中小學參考，希望能有更多漁產品入菜。

