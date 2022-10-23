「班班吃石斑」來了　新竹縣明起上菜「北北基月底吃得到」

記者楊惠琪／台北報導

千呼萬喚，「斑斑吃石斑」終於上菜！因應中國對台灣石斑魚發出禁令，為搶救石斑魚產銷，農委會與教育部合作推動「班班吃石斑」計畫，學生本學期的營養午餐可以吃到4次石斑魚、每月1次，繼高雄市後，新竹縣國中小學明（24日）起幫學生加菜，台北市士林區蘭雅國中也預計在10月31日吃到第1餐。

農委會主委陳吉仲日前表示，石斑魚採購案已招標完成，經處理後的石斑魚材料，都經過嚴格檢驗通過，已陸續送達食材業者指定的冷藏冷凍庫，隨時都可以上菜。新竹縣教育處因與農業處有共同建置「有機蔬菜供應平台」，石斑魚採購進度較快，明天就開始加菜。

新竹縣教育局長楊郡慈說，跟農委會下單的石斑魚食材已在本週到貨，從明天（24日）起各國中小學就陸續吃得到，其中竹北市興隆國小是全縣第一個吃到的學校。她說，樂見中央補助購買石斑魚幫學生加菜，讓學生的營養午餐吃得更多元。

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▲全國餐盒同業公會設計義式鮮蔬石斑、塔香龍虎斑、瓠瓜鮮蒸石斑、椒香燴龍虎斑等四道石斑魚料理。（圖／全國餐盒同業公會提供）



中華民國餐盒同業公會理事長陳明信說，石斑魚是很好的食材，魚皮膠質多、肉質鮮嫩，但也因為魚肉纖維軟，烹煮時拌炒力道要適度，不像雞肉、豬肉比較可以隨性烹調，也因為食材單價高，必須分批進貨、分批料理供應，北北基地區預定在10月28日進貨、10月31日起供應，其中北市士林區蘭雅國中已排定月底供餐。

陳明信說，石斑魚是高單價食材，退冰後簡單調理即可，不用過度調味，才能保持魚肉原始風味，全國餐盒同業公會也錄製影片，提供四道石斑魚食譜的料理影片，供團膳業者與一般民眾參考，包括義式鮮蔬石斑、塔香龍虎斑、瓠瓜鮮蒸石斑、椒香燴龍虎斑等，預計下月推出國產魚料理書，印製四千份，提供全國中小學營養午餐參考，希望能有更多漁產品入菜。





▲各縣市採購的石斑魚，已陸續運抵營養午餐團膳業者的冷凍存放地點。（圖／全國餐盒同業公會提供）