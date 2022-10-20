買蛤仔湯驚見1字「哈」　她打開笑翻：老闆娘寫很久還皺眉

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友19日在屏東大學附近的小吃店買了兩碗湯，分別為蛤仔湯跟蚵仔湯，沒想到回家之後，發現其中一碗的蓋子上面寫了一個「哈」字，打開之後是蛤仔湯，讓她忍不住笑出來。網友們看到照片也紛紛留言笑稱，「什麼都不用說，吃就對了」、「我也想來一碗厲害的哈（蛤）仔湯」。

▲原PO推測老闆娘可能是突然忘記「蛤」要怎麼寫，才會寫成「哈」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，19日在屏東大學附近買了一碗蛤仔湯跟一碗蚵仔湯，老闆娘想在碗蓋上做記號，結果寫了很久，還邊寫邊皺眉，等到回家拿出餐點一看，這才發現其中一碗的蓋子上被用藍筆寫了一個「哈」字。

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「腦袋瞬間浮現……哈！哈！什麼都不必說！」原PO半開玩笑道，事後回想起來，老闆娘邊寫邊皺眉可能是突然忘記怎麼寫「蛤」這個字，她覺得這件事情很好笑，這才決定PO上網和大家一起分享，「這哈（蛤）仔湯一碗50元，俗又大碗，好喝，讚哈！」

文章公開之後，網友們也跟著留言調侃，「蛤，表面不平整的關係，所以看起來像哈」、「什麼都不用說，吃就對了」、「我也想來一碗厲害的哈（蛤）仔湯」、「有笑有留言」、「有聲音的文章」、「有哈味嗎」、「原來這碗叫哈（蛤）仔湯」、「看了都覺得好笑」、「屏東人真的很純樸」、「後勁有點強」。