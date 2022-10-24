壓車沒過！跑山哥「狠摔別人家女兒和貓」慘了　畫面被怒噴爆

網搜小組／鄺郁庭報導

近日網上瘋傳一段摔車畫面，看過的網友都忍不住爆氣，因為男騎士自己「犁田」就算了，還害慘後座一位抱著寵物貓的妹子，連人帶貓摔飛在對向車道，貓還嚇得差點跳出護欄。不到30秒的影片，讓上千人都心疼起「別人家的女兒」，更引來大批鏟屎官開噴，「可憐的貓，遇到這種飼主。」

臉書「爆廢公社」有網友轉傳一段「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」貼出的摔車片，怒批跑山哥「明知載馬子還這樣騎 #非第一次 馬子跟喵喵都嚇到」，接著還模擬貓的語氣，「今天若不是有護欄，我早就飛下去了」，看到女生一雙裸腿也直嘆，「那雙美腿瞬間成為傷腿，包包、飲料、手機、鞋子瞬間噴飛。」

從影片中可見，跑山哥騎著機車，在過彎時稍微壓低重心，但根本還沒看出他到底是否要壓車，就直接雷殘慘摔，整個人翻了一圈差點滾到對向，跌到一雙鞋和身上的東西都噴飛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲摔車畫面讓上千人都看到生氣。（圖／翻攝自爆廢公社）

更慘的卻不是騎士，因為後座妹子穿著短褲還抱著寵物貓，摔車時整個人滾了一大圈飛到對向，手中的毛孩也摔下來。雖然貓反應很快，往前快跑減緩外拋的力道，但明顯受到很大驚嚇、瘋狂猛跳，若不是有牽繩拉著，可能就真的跳出護欄了。

看到影片後，上千人的反應都是開罵，「這樣載我女兒，一定安全帽ㄎㄚˋ下去」、「後座父母看到女兒這樣摔下去，會抓狂」、「還好對向不是大卡車，差點七天後回家還拖著一隻寵物，對向的人比你們更無辜」、「女生真的要慎選男友，後座載人真的慢慢騎穩穩騎就好，根本無法還人家一個女兒。」

更多網友則是超心疼貓咪，「可憐的貓……主人不想活，帶著一起死」、「看到貓咪摔出來，還被牽繩勒著脖子，瞬間真的……太心疼了，看了有夠生氣」、「無辜可憐的貓咪，肯定嚇壞了」、「一點都不同情猴子……我只擔心那一隻貓的安危啊」、「貓驚嚇過度應激反應嚴重會猝死，腦子到底裝什麼？」