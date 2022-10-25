和跑車雨中競速！女喊「老公不要玩」下秒尖叫　26秒驚悚片曝

記者黃翊婷／綜合報導

一名駕駛日前行經新北市土城區中央路，疑似與另一名黑色跑車的駕駛在大雨中競速，嚇得女乘客急喊「不要跟他玩啦，老公」，結果對方因為路面積水打滑，最後撞向中央分隔島。這段26秒的影片在網路上傳開，網友們紛紛留言表示，「警察可能要請你喝咖啡了」；也有不少人歪樓討論起女乘客的尖叫聲，「這聲音會軟」、「聲音開太大害我被誤會」。

▲駕駛疑似在路上與另一名駕駛競速，結果對方打滑。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同。）

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一名網友在臉書「爆廢公社二館」轉分享一段行車紀錄器影片，只見駕駛在23日下午2點17分左右行經新北市土城區中央路，當時下著雨，他與另一名黑色跑車駕駛疑似在路上競速，嚇得同車女乘客急喊，「不要跟他玩啦，老公」；此時，黑色跑車駕駛似乎打算從外側車道切進來，沒想到下一秒打滑，整輛車從最外側橫著滑向最內側，最後撞上中央分隔島又彈回去，撞擊力道之大導致車頭毀損，還冒出白煙。

女乘客目睹這一幕嚇得驚聲尖叫，甚至一度緊張到語無倫次。駕駛則一邊閃開黑色跑車，一邊說道，「白痴喔，X，不會開就不要開嘛」、「他沒事吧」。

▲黑色跑車冒出白煙。

影片公開之後在網路上流傳開來，大多數網友看完這段26秒的影片都覺得很危險，並紛紛留言表示，「該換老公了，這種的不懂保護妻兒安全」、「『不要跟他玩』，這句話是兩車在道路上競速的證據耶！警察可能要請你喝咖啡了」、「兩個在馬路上競速，只是他遇到積水，你沒有」；還有目擊者透露，這一撞真的很大力，黑色跑車的大燈直接飛到對向車道。

此外，也有許多網友看完影片之後歪樓討論起女乘客的尖叫聲，「只有我注意叫聲而已嗎」、「這聲音會軟」、「聲音開太大害我被誤會」、「叫聲會歪樓」。不過，有好心人提醒，乘客坐車還是不要亂叫比較好，以免嚇到駕駛，反而容易發生意外，「不被路況嚇死，也會被尖叫嚇死」。

▼網友認出事發地點是在土城中央路。