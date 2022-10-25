孩童打電動有好處！　新研究曝：可改善大腦認知

▲小孩適度打電動對認知程度或許有一定的正面影響。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／編譯

家長經常擔心打電動會對孩子的身心健康與社交能力造成負面影響，不過美國期刊24日發布的一項大規模研究報告結果顯示，玩電動事實上可能會對孩童的認知能力有所益處。

這項報告於24日在《美國醫學會雜誌網路開放期刊》（JAMA Network Open）上發布，研究主作者、佛蒙特大學（University of Vermont）精神醫學助理教授恰拉尼（Bader Chaarani）告訴法新社，由於他本人就是個電玩愛好者，還有神經成像方面的專業，自然被這項研究主題吸引。

先前研究主要針對沉迷電玩導致沮喪和變得具侵略性的關聯，但恰拉尼說這些研究都受限於小規模的受試者，尤其是涉及大腦成像方面的研究，受試對象數量更少。

由美國國家衛生院（NIH）資助的「青少年大腦認知發展」（ABCD）研究，受試者規模更大而且仍在進行中，恰拉尼和同事們從這次的新研究中分析相關數據。

恰拉尼團隊從約2000名左右9至10歲孩童的調查回答、認知測驗結果以及大腦成像結果著手。這些孩童被分為2組，一邊對照組是從不玩電玩遊戲，一邊則是每天玩3個小時以上的遊戲。

選擇3小時或以上閾值的原因，是刻意超過美國兒科學會提出的指引，該指引表示較年長的兒童每日應只玩1至2小時的電動遊戲。

衝動和記憶

每組都被分派2項測試。

第一項測試，畫面上會出現箭頭指向左右任一邊，受試孩童必須盡快按下左或右。同時他們也被告知若出現「停止」符號，不可以按下任何按鍵，以測試他們控制衝動的程度。

第二項測試中，畫面上會出現不同人的臉，受試孩童要在後續出現的照片中找出是否有重複出現的人臉，以測試他們的記憶力。

透過方法控制統計結果的變量如父母收入、IQ和精神健康症狀之後，團隊發現每日玩電動3小時以上的組別，孩童表現在2項測試中都優於另一組。

在測試過中，受試孩童都被以「功能性磁共振成像」（功能性磁振造影，fMRI）監測大腦活動，結果顯示電玩組孩童的大腦在注意力與記憶區塊都更加活躍。

研究作者們在報告中做出結論，「結果提出了有趣的可能性，即電玩遊戲可能提供了可測量認知影響的認知訓練體驗。」

不過恰拉尼也指出，目前並沒有辦法得知究竟是認知程度高造成更愛打電動，或者認知程度提升是勤打電動的結果。

團隊希望在研究繼續的同時能得到更為明朗的答案，他們也會再次審視這些受試孩童長大後的情況，同時協助排除其他變因如家中環境、運動和睡眠品質。

恰拉尼表示，觀看螢幕時間過長肯定會對整體身心健康帶來負面影響，但比起掛在YouYube上狂看影片，電玩遊戲或許會是更好的選擇。