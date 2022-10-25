爸爸「生吞螃蟹」替女兒報仇　感染3種寄生蟲劇痛送醫

▲爸爸「生吞河蟹」替女兒報仇，不料2個月後腰背劇痛送醫...（圖／翻攝自《都市快報》）

記者柯沛辰／綜合報導

浙江39歲陸姓男子帶女兒去溪邊抓螃蟹，見女兒被夾傷，立刻拎起小螃蟹生吞入腹，替女兒「報仇」，不料2個月後出現腰背部劇痛症狀，經送醫檢查才發現，肝臟、腹膜、腸胃道等多處發炎，原因是生食螃蟹釀禍，感染了至少3種寄生蟲，可以說這些寄生蟲也替宿主「報了仇」。

根據《都市快報》報導，9月9日上午，陸男一頭冷汗地被送到浙大邵逸夫醫院急診，稱左側腰背部劇痛了好幾個小時，疼痛程度劇烈，若以十分為標準，疼痛程度已達七、八分。院方安排一系列檢查後，發現陸男白血球指數過高，其中嗜酸性球更達到危急值，疑有腹膜炎，加上左側少量胸腔積水。

當下醫師觀察症狀，懷疑是過敏性疾病、寄生蟲感染或藥物反應，因此詢問陸男最近是否吃過生食？但陸男堅決否認吃生食、濫用藥物，僅想到一週前曾出現敏性皮疹，但症狀不嚴重，在住家附近醫院就診後就好轉。

醫師暫時找不出原因，只能先安排陸男住院，並進行全身檢查，結果顯示胸部、腹部、肝臟、胃腸道等多處都出現了不同程度的病理性改變，情況嚴重，所以又反覆詢問了幾次、翻閱文獻，仍一無所獲，直到不久後某一天，陸男妻子突然回憶起2個月前的小事，才讓病因真相大白。

當時正值7月暑假，陸男帶女兒去小溪抓螃蟹，突然聽到女兒叫了一聲，並指著溪裡的螃蟹告狀「爸爸，螃蟹夾我的手！」他見狀安撫「沒關係，爸爸幫你報仇！」馬上拎起小螃蟹放入口中，咬了一口就生吞入肚。

醫生聽完心裡基本有了底，立刻將陸男的血液樣本送去進行寄生蟲檢測，結果顯示，8類寄生蟲IgG抗體中，肝吸蟲、肺吸蟲、裂頭蚴都顯示陽性，終於明確病因是生食螃蟹導致的寄生蟲感染。

換句話說，爸爸生吞螃蟹替女兒「報仇」，不料螃蟹體內的寄生蟲又為宿主「報仇」，所幸最終找出病因，經對症治療後，陸男好轉出院，並定期服藥驅蟲，順利康復。

杭州市疾控中心傳染病防制所主任醫師徐衛民表示，山裡、溪裡的野生螃蟹有寄生蟲的風險高，有些人會覺得加烈酒、大蒜、鹽等調味料有消毒殺菌的作用，可事實上，這些都不能殺死螃蟹內寄生蟲的囊狀幼蟲，即便人工養殖的螃蟹一般沒有寄生蟲感染，也不推薦生吃。

浙大邵逸夫醫院消化內科主任曹倩主任醫師也說，螃蟹屬於河鮮，最好不要生吃，其他諸如酒醃、醋泡、鹽醃等處理方法也無法保證安全，頂多只能殺滅比較弱的寄生蟲和細菌，而不是完全殺滅。

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