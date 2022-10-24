出國當高薪直播主被阻！水餃阿嬤孫女怒離家　失聯1個月回來了

▲高雄水餃阿嬤孫女回家了。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄一名余姓阿嬤靠著在菜市場賣水餃撫養孫女長大，沒想到19歲的孫女陳女8月間竟向她稱要到新加坡當高薪職播主，阿嬤擔心孫女受騙淪為「豬仔」，因此報警合力勸阻，怎料陳女認為事業遭受阻撓，因此負氣離家。經阿嬤報警協尋後，陳女失聯1個月，最終決定返家，阿嬤這才放下心中大石，帶著孫女前往派出所辦理撤銷協尋。

余姓阿嬤（68歲）在高雄傳統市場賣水餃、餛飩，與丈夫隔代教養孫女，3人相依為命；而陳女外型高挑亮麗，高職輟學後四處打零工，後來還當起了直播主。日前東南亞詐團人蛇案頻傳，陳女8月間突然向阿嬤表示要到新加坡開直播，且薪水相當優渥，月薪高達10萬元，還發下豪語「賺錢了要回台灣買車孝敬阿嬤！」

余嬤聽聞後隨即想起眾多新聞案件，被害人遭高薪工作誘騙至東南亞後即淪為豬仔，不但人身自由受到控制，甚至還會被虐打、強摘器官，阿嬤擔心孫女安危，立即報警求助，與警方聯合勸阻，事後陳女雖然打消赴新加坡念頭，但認為阿嬤阻礙她發展、擋她財路，因此負氣離家出走。

阿嬤聯絡不上孫女，再次焦急地向警方求助。警方調查，陳女尚未出境，因此依規定受理及通報失蹤人口，並持續連繫協尋；終於在離家1個月後，陳女於9月20日深夜自行返家，阿嬤欣喜之餘，隨即帶著她前往派出所辦理撤銷協尋，並感謝警方協助。

警方呼籲，民眾勿貪圖國外高薪求職工作之術語，以免遭到詐騙集團或人口販運人蛇集團利用，導致本身生命、財產遭脅迫甚至生命安全，也要珍惜身邊愛您的人。