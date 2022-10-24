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習近平三連任總書記　俄羅斯、北韓等多國秒發賀電

▲▼中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

中共第二十屆一中全會23日上午選出習近平為中央委員會總書記及中央軍委主席，正式宣告習近平打破任期限制，開啟了執政的第三任期。大陸官媒表示，已有多國國家元首、政黨政要致電致函，其中包括俄羅斯總統普丁、朝鮮（北韓）領導人金正恩等。

發出賀電的多國國家元首以及政黨領袖包括俄羅斯總統普丁，南非總統拉馬福薩，阿根廷總統費南德斯，南蘇丹總統基爾，白俄羅斯總統盧卡申科，巴基斯坦總理夏巴茲、匈牙利總理歐爾班，哈薩克總統托卡葉夫，吉爾吉斯總統扎帕羅夫，土庫曼總統謝爾達爾·別爾德穆哈梅多夫，朝鮮（北韓）勞動黨總書記金正恩，越南共產黨總書記阮富仲，老撾（寮國）人民革命黨總書記通倫，古巴共產黨第一書記、國家主席迪亞斯-卡內爾，柬埔寨人民黨主席洪森。多國均在23日中午習近平當選第三任總書記後就在第一時間就發賀電。

朝鮮領導人金正恩向習近平致賀電表示最熱烈祝賀，他表示，將「同習近平總書記同志一道，適應時代要求，勾勒出朝中關係的更美好未來，並領導將其付諸實踐，繼續推動兩國社會主義偉業取得成就。」賀電表示，習近平繼續擔任領導中國共產黨的重任充分體現出中國全黨和人民一如既往的信任、支持和期待。

俄衛網10月23日引述克宮網站公布，俄羅斯總統普丁祝賀習近平再次當選為中國共產黨中央委員會總書記，並表示願繼續就發展國家間全面夥伴關係和戰略互動進行對話。

普丁稱，「值此您再次當選中國共產黨中央委員會總書記之際，請接受我最熱烈的祝賀。中國共產黨第二十次全國代表大會成功舉行，充分體現了您崇高的政治威望，展現出在您領導下中國共產黨的高度團結。本次大會所作出的各項決定將助力中國成功實現經濟社會發展的宏偉目標，不斷提升中國國際地位。我願繼續同您開展建設性對話和緊密協作，推動俄中全面戰略協作夥伴關係向前發展。衷心祝您身體健康，諸事順遂，在崇高的崗位上不斷取得新成就。」

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