載妹子跑山壓車慘摔！小白貓被甩出「漂亮後空翻」成全網焦點

記者黃資真／台中報導

騎機車跑山是許多人的休閒活動之一，能夠享受壓車過彎的快感，不過帶來的風險也相當大。日前有段影片中，機車騎士載著妹子過彎時不慎摔車，但相對於被甩出的2人，網友們更在乎的是車上的小貓差點飛出護欄外，畫面十分驚險。

▲機車騎士壓車過彎失敗，小貓被甩出。（圖／翻攝自重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心臉書，下同）

網友在「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」臉書社團裡面分享一段影片，地點位於台中，畫面中可以看見機車騎士載著妹子帥氣壓車時，突然失控摔車，車上2人被甩出，飲料與手機灑落一地，女子更是側翻一圈才停下，幸好對向來車緊急煞停，才沒有釀成嚴重傷亡。

不過，畫面中的白貓卻成為網友們關注焦點之一，車禍當時女子抱著愛貓一起被拋出，貓咪還險些飛到護欄外，幸好女子抓緊牽繩，加上小貓美麗後空翻，最終穩穩落地。

影片一出，網友們紛紛留言表示「那隻貓身手矯健」、「你看看那隻貓，手腳超靈活」，但大多人認為雖然有牽繩拉著小貓，但也容易勒住脖子，本來就不應載寵物出門跑山，怒批「我只想知道貓咪是否安然無恙！」、「怎麼會騎山路這樣載貓…」、「可以不要這樣虐待貓嗎」、「貓好可憐，不要拖貓下水」。

▲看到貓咪被甩出，許多網友留言表示感到心疼。