三峽恐怖氣爆5傷！儲藏室如「小型彈藥庫」　爆炸原因出爐

▲三峽民宅氣爆，初步調查結果出爐。（圖／記者戴上容翻攝）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市三峽一處民宅23日發生氣爆案，造成5人輕重傷，警消獲報到場，並在樓梯間發現不明黃色粉末，以及疑似鞭炮爆炸碎屑。對此，警方經過一夜調查，今早對外說明，表示爆炸點為4樓儲藏室，而現場存放大量市售鞭炮、煙霧彈等危險物品，宛如小型彈藥庫，可能因保存不當或不慎，導致引燃爆炸，因此釀禍。

這起案件發生在23日，三峽一棟6樓民宅發生氣爆，而經過鑑識人員勘查，確認爆炸地點為4樓儲藏室內，現場發現大量鞭炮爆炸後的碎片、黑色粉末及煙霧彈碎片粉末，儲藏室鐵門底部明顯由內向外爆裂，初步研判為引爆點，現場存放大量市售鞭炮、煙霧彈等危險物品，宛如小型彈藥庫，可能因保存不當或使用不慎，導致引燃爆炸。

現場另外發現儲藏室內架子上有模擬槍2枝、空氣槍2枝，並於室外花圃發現疑似改造槍1把等違禁物品，但未查獲任何改造工具或爆裂物。經查，現場傷勢最嚴重的劉姓男子曾有使用鞭炮、玩具槍等物品從事討債等行為，研判可能於該儲藏室內囤放鞭炮、煙霧彈、信號彈及模擬槍等危險物品。

▲▼警方帶回黃色粉末送檢，初步調查結果出爐。（圖／記者陳以昇翻攝）

不過，詳細爆炸原因，以及囤放危險物品動機，仍需待劉男清醒後才能進一步調查，警方目前不排除任何可能，全案也將朝公共危險、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌報請新北地檢署指揮偵辦。