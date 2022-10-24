金鐘主題曲獎爆爭議將「再次鑑定」！李永得：有違反可能取消資格

▲第57屆電視金鐘獎戲劇類主題歌曲獎，獲獎的《良辰吉時》主題曲〈I Promise〉被爆出爭議。（圖／攝影中心攝）

記者林育綾／台北報導

電視金鐘獎在22日落幕，不過有網友爆料「主題歌曲獎」獲獎的《良辰吉時》主題曲〈I Promise〉並非為戲而生的主題曲，而是早在2021年為大甲媽祖遶境所創的，質疑不符合規定。今（24）日文化部長李永得表示，目前已經再次查證，會做再次鑑定，若確實有違反報名資格，可能會取消該獲獎資格。

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▲金鐘獎主題歌曲爭議，立委萬美玲提出質詢。（圖／記者林育綾攝）

根據「111年電視金鐘獎獎勵要點」第3點規定，「所稱主題歌曲，係指專為該戲劇、迷你劇集全新創作之主題歌曲，包含詞與曲，且須係首次使用於該作品中。」而報名須知也規定，參賽者須確認符合資格並填具切結書，報名單位簽署之切結書中，也清楚載明相關規定。

不過台劇《良辰吉時》主題曲〈I Promise〉由許常德與范曉萱創作，不過被網友爆料，這首歌早在2021年大甲媽祖遶境活動時，就成為開幕曲並曝光過，後來才被導演黃熙選用成，為《良辰吉時》主題曲，不符合金鐘獎獎勵規定。

李永得表示，現在正在調查了解當中，會把調查資料交給評審委員會，再次鑑定，如果有違反報名資格規定，可能會取消他的資格。立委萬美玲也追問查證時間需要多久，李永得回應，「2週內會有結果」。

▲文化部長李永得回應，2週內提出查證結果。（圖／記者林育綾攝）

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