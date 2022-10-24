美女獸醫「壞壞人夫20次↑」生女　拒賠正宮百萬1原因輸了

記者黃翊婷／台北報導

經營獸醫院的美女獸醫師小蘋（化名）與相識10多年的人夫發生性關係，還因此懷孕產下一女，結果遭正宮提告求償100萬元。雖然小蘋搬出大法官解釋，主張配偶權不存在，而且她是在懷孕之後才知道男方已婚，拒絕賠償；但台北地院法官不採信，最終判她應賠償50萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲小蘋和人夫交往，還懷孕生下一女。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關。）

正宮在判決書中主張，丈夫以銷售醫療器材為業，小蘋是丈夫的客戶，兩人自2020年間交往，期間發生性關係，女方因此懷孕，生下孩子之後仍繼續來往，甚至要求男方離婚；她抓包這段婚外情之後，身心飽受煎熬，精神痛苦不堪，出現失眠及焦慮病症，需要長期就醫治療，因而決定提告求償100萬元。

對此，小蘋辯稱，依司法院大法官釋字第791號解釋理由書可知，正宮不因婚姻關係而有支配他方之特定權利，所以沒有所謂配偶權存在，況且她是在懷孕之後才知道男方已婚的身分，當下立即斷絕往來，同時要求男方正視自己的婚姻問題，她自始至終都沒有侵害正宮配偶權的意圖，不應負擔損害賠償責任。

偷吃的人夫則證稱，10多年前小蘋開設獸醫院時曾向他購買設備，兩人是在當時認識的，並於2019年10、11月開始曖昧，第一次發生性關係是在2020年初，地點在女方家中，交往期間總計應該發生過20次以上性關係，地點大部分都是在女方家裡，也曾到外面住宿，最後一次是在去年4月，地點是台中某飯店，「她在2020年底、2021年初告訴我懷孕了，並在去年8月生產。」

台北地院法官認為，大法官釋字第791號解釋並未否認配偶權的存在，如果有人侵害配偶權，還是要負起賠償責任，小蘋與男方相識超過10年，交情不淺，而且交往時男方已經50歲了，她也是具有正常智識及相當社會生活經驗之成年人，兩人決意交往、發生性行為，懷孕後也決定產下孩子，實在讓人難以相信她在交往過程中「毫無探詢了解男方婚姻狀況」的可能。

法官接著指出，小蘋在生產之後，曾於2021年9月寄送電子郵件給男方，內容提到「你全部處理完，身分證配偶欄空白後，才能見我和孩子」，可見她早已知道男方為已婚之人，最終不採信她的說詞，裁定應賠償50萬元較為適當，全案仍可上訴。