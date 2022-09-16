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社會 社會焦點 保障人權

老公籌備婚禮狂擺爛　人妻靠「臉書點讚」挖出外遇情史

記者黃翊婷／台北報導

莊姓女子與劉姓男子決定先登記結婚再舉辦婚禮，沒想到婚禮籌備期間，莊女發現丈夫一直擺爛不肯幫忙，最後甚至踹床悔婚，最終雙方還未舉辦婚禮就已經調解離婚；後來她心生疑惑，決定跟監男方，還從臉書按讚列表中揪出林姓小三，憤而決定向林女提告求償40萬元。

▲▼婚禮,結婚,新人,新郎,新娘,示意圖。（圖／視覺中國）

▲莊女為婚禮忙得團團轉，丈夫劉男卻一直找藉口擺爛。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

莊女在判決書中主張，和劉男是在2016年間認識並交往，2018年同居後2人打算先登記結婚再舉辦婚禮，於是在2020年1月前往戶政機關辦理結婚登記，同年9、10月間開始籌備婚禮，沒想到婚禮籌備期間，男方多次藉故半夜前往網咖或是與朋友約唱歌，刻意避不見面，也無心於婚禮，徒留她一人處理婚姻大事，後來甚至踹床悔婚，並在2020年11月間離家，讓她和家人都很錯愕，雙方在2021年9月調解離婚。

莊女表示，當時她不知道劉男外遇，事後進行調查發現，劉男與林姓女同事早在2021年2月就開始搞曖昧，不僅在西門町、南機場夜市勾手逛街，林女還在劉男騎車載送她下班時，伸手從後方抱住對方，舉止相當親密，顯然當時2人就已經開始交往；自己從2021年2月觀察至5月，發現2人多次共同進出同一租屋處，形同同居，讓她大受打擊。

更讓莊女無法接受的是，劉男的臉書在2021年3月間仍存有與她結婚的相關貼文，林女還對該篇貼文「點讚」互動，可見林女應該可以預見劉男仍有婚姻之可能，「她（林女）在知悉劉男可能要與我離婚之時，旋即與劉男交往，顯然她確實非常在意劉男與我的婚姻狀況，卻沒有查證。雙方當時開始交往並同居，又婚姻為人生大事，她不可能不對劉男的實際婚姻狀態產生疑問」，考量到這件事情事發生在婚姻存續期間，也就是說，劉男是在離婚前就外遇林女，因此，她決定對林女提告求償40萬元。

對此，林女辯稱，自己是在確信劉男的婚姻已於2021年1月結束才答應交往，當時劉男曾在公開場合用手機照片分享公證書給眾人看，也向她表明已經離婚，才會點頭答應，後續交往過程中，她完全沒有任何方式或跡象可以得知男方是否未離婚，根據她的印象，劉男與莊女並無通訊、見面或聯絡，她哪有理由懷疑劉男尚未離婚。

至於臉書貼文點讚的事情，林女強調，在2020年12月以前和劉男仍是同事關係，平時只有公事上的正常往來，後來她就離職跳槽了，「我點讚的是2020年10月的文章，退一萬步而言，就算我看到劉男2021年3月還存留與莊女結婚的相關貼文沒有刪除，也沒有理由懷疑劉男尚存在婚姻關係，畢竟我沒有權利要求他人按照我的意思經營網路形象。」

不過，台北地院法官認為，劉男在公開場合向眾人出示的公證書只是表明何時要辦理離婚登記，並非當時已經辦理完成離婚登記，林女看到內容應該也知道這一點，況且若想確認男方是否真的已經離婚，只要看一看身分證的配偶欄是否為空白就能知曉，但她並未這麼做，最終還是認定她有侵害莊女配偶權的過失責任，裁定應賠償16萬元較為適當，全案仍可上訴。

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