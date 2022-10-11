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社會 社會焦點 保障人權

遭外甥狂砍9刀鎖門保命！她選擇原諒...符合自首條件判2年半

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名劉姓男子因病時常睡不好，卻怪罪同住的阿姨總是早起製造聲響害他失眠，今年3月間涉持刀朝阿姨胸頸等處亂刺9刀，幸好劉母聽見慘叫聲趕來阻止，劉男罷手並報警叫救護車與自首，到案自稱「不想活了」，身負重傷的阿姨及時送醫保住性命，反過來原諒劉男的暴行，台北地院審理認定劉男行兇時心存即使殺害阿姨也無所謂的不確定故意，依殺人未遂罪判刑2年6月，可上訴。

判決指出，國中肄業、從未工作的劉男（30多歲，在押），因自幼罹患皮膚疾病和憂鬱症、夜裡難以成眠，往往等到天亮才能闔眼，但同住約20年的阿姨與外婆習慣早起，劉男認為阿姨欠缺包容心，常故意一早大聲說話吵醒他又嫌棄他，今年（2022年）3月6日上午7點多，劉男克制不住怒氣，涉持1把水果刀闖入阿姨臥室，朝阿姨胸頸等處揮刀亂刺。

劉男的阿姨當時還躺在床上睡覺、猝不及防，痛醒赫見外甥要殺她，驚慌呼救，劉母聽見慘叫聲跑來查看，急忙拉住劉男阻擋，但劉男力大如牛，又刺了幾刀才罷手，阿姨身中至少9刀、血流如注，負傷逃進別的房間反鎖房門自保，經送醫急救保住性命。

劉男到案被羈押至今，他承認和阿姨有矛盾、「真的忍了她蠻久的」，事發當天凌晨在房裡發呆一整晚，天亮失控拿刀到阿姨房間，隔著棉被朝阿姨上半身亂刺一通洩憤，回神才發現刺傷阿姨，他只是受不了阿姨吵他睡覺，氣憤爸媽為何讓他借住親戚家受氣，覺得自己不想活了，但他沒有殺人意圖，「畢竟是一家人」，萬一真的刺死阿姨，劉男說：「我會負責。」

劉母證稱兒子險些鑄下大錯，幸好有聽她勸說而放軟態度，兒子並打電話叫救護車與報警自首，劉母說兒子確實認為受不了被吵得不能睡，還揚言要殺阿姨跟同住的外婆。不過劉母在審理時改稱當時看到兒子沒動手，聲稱先前的證詞都是說氣話，但被質疑後就拒絕再作證。

法官指劉母於審理時的證詞有袒護兒子之嫌，與她在警詢與偵查時的說法也相反，因而認定劉男犯案動機為生活作息和阿姨產生衝突而積怨，且被害人所受9處刀傷中，左頸1刀若再偏一點可能傷及大血管奪命，可見劉男行兇時確有即使殺害阿姨也無所謂的不確定故意，而非僅有傷害意圖。

法官並查明劉男犯案時沒受到心智缺陷或精神障礙影響，仍有依事理辨識而選擇行為的能力，犯行也沒有任何情堪憫恕之處，但劉男打電話報案，符合自首減刑條件，阿姨也寬宏大量、願意原諒他，加上劉男無前科紀錄，法官依殺人未遂罪判劉男2年6月徒刑，可上訴。

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