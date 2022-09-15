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法官登山斷魂…陳伯均「遺體抵殯儀館」妻心碎認屍！忍悲處理後事

▲▼法官陳伯均登山迷路，探路意外墜谷身亡，遺體稍早抵達東勢殯儀館，妻心碎認屍。（圖／記者白珈陽攝，下同）

▲▼法官陳伯均登山迷路，探路意外墜谷身亡，遺體稍早抵達東勢殯儀館，妻（戴藍色帽）心碎認屍。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台北地方法院家事庭法官陳伯均11日跟家人到台中市和平區池有山登山，不料，他先去探路卻不幸跌落深谷罹難。救難人員15日上午出動直升機將遺體吊掛下山，將遺體移置東勢殯儀館，稍早陳妻抵達殯儀館，悲痛認屍。

▲▼法官陳伯均登山迷路，探路意外墜谷身亡，遺體稍早抵達東勢殯儀館，妻心碎認屍。（圖／記者白珈陽攝，下同）

回顧整起事發經過，陳伯均11日帶著妻小登山，卻在三叉地營區迷路，他當時決定下切探路，並交代妻子若30分鐘後聯繫不上他就報案。妻子當時在原地等候，但卻遲遲未見陳伯均返回於是報警處理。

警消人員11日下午4時11分接獲通報，派遣第一批梨山分隊消防人員前往搜救，在池有山莊往三叉營地3.5k處，下切河谷40公尺處發現陳伯均的2支登山杖；13日下午尋獲陳伯均的登山帽、登山鞋及衣物；14日上午7時45分在發現鞋、帽處下切20公尺的箭竹林內，發現陳伯均遺體，而他下巴撕裂傷、臉部擦傷、手部捲曲，呈現仰躺姿勢。

▲▼法官陳伯均登山迷路，探路意外墜谷身亡，遺體稍早抵達東勢殯儀館，妻心碎認屍。（圖／記者白珈陽攝，下同）

搜救人員14日將遺體搬上擔架，以拖拉器材搬運至步道上，再合力移往石曝區，不料，卻碰上山上雲層太厚，直升機無法執行吊掛的情況，2名搜救人員就地紮營陪伴陳男度過一晚，15日上午出動黑鷹直升機將遺體吊掛下山。

稍早陳伯均遺體順利運抵東勢殯儀館，只見陳妻穿著黑外套、黑褲、頭戴藍色帽子，現身殯儀館心碎認屍，強忍悲痛替丈夫處理身後事。

▲▼法官陳伯均登山迷路，探路意外墜谷身亡，遺體稍早抵達東勢殯儀館，妻心碎認屍。（圖／記者白珈陽攝，下同）

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