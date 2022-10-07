比義交中指再嗆警廢物　台北男一句「辦我啊罰6千而已」真如願了

記者黃翊婷／台北報導

梁姓男子今年8月15日晚間6時許在台北市信義區光復南路與信義路4段路口，向義交人員比中指，並嗆聲「我專門在搞警察的啦」，見警員到場還繼續用言語挑釁，「用社維法辦我啊」、「罰6000塊而已」，結果當場被帶回警局。台北地院法官經審理，依違反《社會秩序維護法》判處梁男罰鍰8000元。

▲梁男在路上對義交比中指，還挑釁嗆警。（示意圖／記者李毓康攝，與本案當事人無關。）

判決書中提到，梁男今年8月15日晚間6時50分左右在台北市信義區光復南路與信義路4段路口鬧事，他先是對義交人員比中指，並嗆聲「我專門在搞警察的啦」，接著又對到場的警員放話，「用社維法辦我啊」、「罰6000塊而已」、「惱羞了嗎？沒辦法叫我閉嘴」、「某些警察都是廢物啦」。

梁男被警員制止仍不罷休，也不願意配合離開，結果當場被警員強制帶回警局製作筆錄；雖然他事後矢口否認有做出上述行為，但訊後還是被依違反《社會秩序維護法》函送台北地院裁處。

台北地院法官當庭勘驗現場蒐證錄影光碟畫面，發現梁男在對警員嗆聲之後，經勸阻仍繼續以言語挑釁，大聲咆哮完又立刻用「不是你，不用緊張」等言詞掩飾，行為顯然已經違反《社會秩序維護法》，因此不採信他的說詞，雖然他的行為尚未達到強暴脅迫或侮辱之程度，但考量到其年齡、智識程度、品行、行為所生之危害、行為後拒絕配合、否認犯行之態度等因素，最終從重量處8000元罰鍰，全案仍可抗告。