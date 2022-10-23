桃園男「如廁一習慣」讓排水孔積滿屎　30年髮妻洗到崩潰訴離

▲桃園一男子習慣上完廁所後，用蓮蓬頭沖洗下體，卻衛生不佳，把糞便噴在浴室四周要妻子收拾，讓妻子忍無可忍提離婚。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一男子阿吉(化名)上完廁所喜歡用蓮蓬頭沖洗下體，卻衛生習慣不佳，放任殘留的糞便在浴室四處噴濺，沾在馬桶、牆上和自己的衣物上，都要妻子收拾。夫妻倆又常因阿吉沒給家用爭吵，阿吉還會怒罵妻子「你去死一死」，都讓妻子再也忍受不了，上法院訴請離婚。桃園地院審理後，認為阿吉屢勸不聽，2人婚姻難以維持，判准離婚，全案還可上訴。

妻子控訴，她和阿吉結婚30餘年，育有4名子女，原本互敬互愛，只是阿吉從事室內裝潢工作，婚後因工作不穩定，2人常常起爭執，阿吉就會出言辱罵她。且從10幾年前開始，阿吉上完廁所後習慣用蓮蓬頭沖洗下體，殘留的糞便往往隨著水流四處噴濺在浴室四周，包含馬桶蓋、牆壁等處，內褲也會殘留或多或少的糞便，這些穢物都要由她來善後，不管她和子女怎麼勸告，阿吉就是不理會，讓她更加忍無可忍，只能訴請離婚。

女兒也出庭作證，爸爸跟媽媽溝通時，會說「你去死一死」等語，也會辱罵三字經，衛生習慣也讓人難以忍受，每次爸爸如廁和洗澡後，糞便都會四處噴濺且堆積在排水口，多次溝通也無效，不過她覺得她家最大的問題是金錢，爸媽經常會因爸爸沒給家用而爭吵。

法官表示，因阿吉未到庭，也未提出任何書狀陳述意見，綜合事證認為妻子控訴屬實，阿吉衛生習慣不佳，無視浴室是公共空間，放任穢物四濺及沾附在衣物上，丟給妻子收拾，對妻子毫無尊重，婚姻已難以維持，判准離婚，全案還可上訴。