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嚴珮瑜+黃惠汝雙女力競總成立青農挺　鹿草翻轉舊城鎮思維

▲▼ 嚴珮瑜+黃惠汝雙女力鹿草競總成立 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣年底鄉鎮市長選戰激烈，鹿草鄉長侯選人嚴珮瑜、嘉義縣議員候選人黃惠汝與縣長翁章梁聯合競選總部日前成立，全國最高票第一何欣純與不分區第一名也是鹿草女兒的吳玉琴現身力挺支持，最後大進場也由鹿草青農帶隊陪同三位候選人大進場，現場千位支持者凍蒜聲不斷。

競總成立包括縣長翁章梁、立委何欣純、吳玉琴、蔡易餘、陳明文、鹿草鄉長楊秀玉、鹿草代表會主席施坤霖、鹿草農會總幹事陳健平以及多位代表、里長出席力挺。

▲▼ 嚴珮瑜+黃惠汝雙女力鹿草競總成立 。（圖／記者翁伊森翻攝）
陳明文表示，舊的鹿草農業時代已經結束了，未來的鹿草是農工大鄉，所以未來的鹿草要有年輕思維的嚴珮瑜、黃惠汝來接棒。陳明文強調，楊秀玉鄉長即將在年底卸任，而工策會總幹事林沐惠也在今天向縣府正式提出辭呈，辭掉總幹事退居幕後，鹿草這些領導者都即將退居幕後，未來新的鹿草要有新的領導者，由翁章梁縣長帶領鹿草鄉長侯選人嚴珮瑜、嘉義縣議員候選人黃惠汝，一起帶領新的鹿草更好。

▲▼ 嚴珮瑜+黃惠汝雙女力鹿草競總成立 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嚴珮瑜表示，鹿草過去是一個傳統的農業鄉鎮，從陳明文立委擔任縣長時，鹿草開始有很完整交通、水利建設，從農業大縣，一直到翁章梁縣長的農工大縣，馬稠後工業區第一期、第二期的企業陸續開始生產，還有周邊水上南靖工業區的動土，未來的4年是鹿草非常關鍵的時刻，鹿草就是嘉義縣產業轉型的引擎，未來她當選鄉長，一定會檢討鹿草鄉整體的生活環境、用地需求通盤規劃，運用工業區的就業人口，帶動鹿草農業以及整體經濟發展。

▲▼ 嚴珮瑜+黃惠汝雙女力鹿草競總成立 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃惠汝指出，她的父親是傳統雞農，到了第二代接手後積極創新轉型，導入科技應用在養殖管理、環境管理，也向農委會提案的經驗闢新路、創品牌，將傳統畜產品行銷至台北101、新光三越百貨公司，開創傳統白肉雞新興商業模式，未來若當選縣議員，一定會運用農工專業的背景替鹿草發聲。

▲▼ 嚴珮瑜+黃惠汝雙女力鹿草競總成立 。（圖／記者翁伊森翻攝）
翁章梁表示，嚴珮瑜過去10年都在公家機關服務，為了替更多人服務，於是當她決定參選後，就立刻辭職投入選戰，這麼有決心的人一定要讓她當選鄉長。黃惠汝則是將傳統農業品牌行銷化，未來若當選議員，一定能為農友爭取補助與保障，並提升鹿草農特產的品牌與知名度，讓農友有好的通路產銷管道。

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