閨密驗DNA才知是「雙胞胎姊妹」！父母無奈送養　背後故事超鼻酸

▲王玲霞與買巧玲從小時開始，長得就一模一樣，還常常被親友誤認。（圖／翻攝《網易新聞》）



記者柯振中／綜合報導

河南洛陽有2名女子從國中就認識，2人因為外表一模一樣，成了彼此之間無話不談的閨密，沒想到時隔34年，2人做了DNA鑑定，才知道彼此竟是雙胞胎姊妹，且家中還有其餘6名兄弟姊妹。

綜合陸媒報導，這對雙胞胎的其中一人叫王玲霞，另一人則叫買巧玲，因為外表十分相似，從小時候就經常被認錯。當時王玲霞不明所以，再三追問朋友，才得知家門前小河的對岸，有位女孩長得與她一模一樣。

王玲霞聽到這種答案，根本不相信，且從來沒有見過外人口中這位「一模一樣」的人。直到上了國中，王玲霞以為這種傳言會淡去，沒想到誤認事件變得愈來愈頻繁，後來在同學的牽線下，才與買巧玲見面。

王玲霞看見買巧玲的當下，感到十分不可思議，無論是臉龐、身材，2人都一模一樣，站在對面就如同照鏡子，也因此2人成了無話不談的朋友。

▲▼2人從小開始就是無話不談的閨密，最後驗DNA才發現，竟是雙胞胎姊妹。（圖／翻攝《網易新聞》）



不過，王玲霞出生的年分是1957年6月18日，買巧玲則是1956年12月18日，生日完全不同，因此2人從來沒想過是雙胞胎，只知道彼此都是被收養者，所以就成了彼此的閨密。

2人剛結婚時，買巧玲的家境不好，王玲霞在工作、生活上處處幫忙。而後來王玲霞的丈夫因病去世，生活一落千丈，也是買巧玲陪在身邊，與王玲霞一起度過艱難的時刻。

不過，王玲霞經歷丈夫猝死，養父母也相繼去世，於是向買巧玲提起「尋根」的建議，開始透過各種管道尋親。由於2人外表極度相似，故事打動了電視台，也因此獲得免費DNA檢測的機會，沒想到檢測結果出爐，才知道彼此竟是雙胞胎姊妹，頓時激動地相擁而泣。

▲賈學慶看到2人登在報上的照片，驚覺2人可能是自己的親妹妹。（圖／翻攝《網易新聞》）



2姊妹的故事引起廣泛討論，因而有許多家庭出面認親。遺憾的是，姊妹倆四處奔波，找到的卻全都不是原生家庭，因此心灰意冷，一度打算放棄。

不過，正當要放棄時，一名名為賈學慶的男子突然出現，因為看見報紙上的照片，驚覺對方很有可能是自己的親生妹妹，於是循線找了過去，沒想到驗了DNA，3人竟真的是親兄妹。

賈學慶揭露了家庭的往事，他們家共有8名兄弟姊妹，他排行老二，小時候雖然過得清貧，但生活十分幸福。不過，當時碰上了自然災害，家裡顆粒無收3年，8名孩子成了父母的最大負擔。

▲除了最小的2名兄弟姊妹，其餘6人終於在江蘇的老家團聚。（圖／翻攝《網易新聞》）



當時賈學慶的父母別無選擇，只能將最小的四名孩子送出去，其中就包含一對雙胞胎女兒，而2名妹妹的生日他記得一清二楚，是1955年6月18日。

原來，王玲霞、買巧玲的養父母，都將出生年月更改，2人先前靠著出生年月日尋親，卻遲遲找不到人，原因很可能是如此。

賈學慶最後將2姊妹接回了江蘇的老家，除了最小的2名孩子，其餘6名兄弟姊妹終於團圓，雖然雙親已經去世，仍舊掩蓋不了6人找到親人後，臉上露出的喜悅神情。

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