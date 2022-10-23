　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

閨密驗DNA才知是「雙胞胎姊妹」！父母無奈送養　背後故事超鼻酸

▲▼34年閨密驗DNA驚覺「是雙胞胎」。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲王玲霞與買巧玲從小時開始，長得就一模一樣，還常常被親友誤認。（圖／翻攝《網易新聞》）

記者柯振中／綜合報導

河南洛陽有2名女子從國中就認識，2人因為外表一模一樣，成了彼此之間無話不談的閨密，沒想到時隔34年，2人做了DNA鑑定，才知道彼此竟是雙胞胎姊妹，且家中還有其餘6名兄弟姊妹。

綜合陸媒報導，這對雙胞胎的其中一人叫王玲霞，另一人則叫買巧玲，因為外表十分相似，從小時候就經常被認錯。當時王玲霞不明所以，再三追問朋友，才得知家門前小河的對岸，有位女孩長得與她一模一樣。

王玲霞聽到這種答案，根本不相信，且從來沒有見過外人口中這位「一模一樣」的人。直到上了國中，王玲霞以為這種傳言會淡去，沒想到誤認事件變得愈來愈頻繁，後來在同學的牽線下，才與買巧玲見面。

王玲霞看見買巧玲的當下，感到十分不可思議，無論是臉龐、身材，2人都一模一樣，站在對面就如同照鏡子，也因此2人成了無話不談的朋友。

▲▼34年閨密驗DNA驚覺「是雙胞胎」。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲▼2人從小開始就是無話不談的閨密，最後驗DNA才發現，竟是雙胞胎姊妹。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲▼34年閨密驗DNA驚覺「是雙胞胎」。（圖／翻攝《網易新聞》）

不過，王玲霞出生的年分是1957年6月18日，買巧玲則是1956年12月18日，生日完全不同，因此2人從來沒想過是雙胞胎，只知道彼此都是被收養者，所以就成了彼此的閨密。

2人剛結婚時，買巧玲的家境不好，王玲霞在工作、生活上處處幫忙。而後來王玲霞的丈夫因病去世，生活一落千丈，也是買巧玲陪在身邊，與王玲霞一起度過艱難的時刻。

不過，王玲霞經歷丈夫猝死，養父母也相繼去世，於是向買巧玲提起「尋根」的建議，開始透過各種管道尋親。由於2人外表極度相似，故事打動了電視台，也因此獲得免費DNA檢測的機會，沒想到檢測結果出爐，才知道彼此竟是雙胞胎姊妹，頓時激動地相擁而泣。

▲▼34年閨密驗DNA驚覺「是雙胞胎」。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲賈學慶看到2人登在報上的照片，驚覺2人可能是自己的親妹妹。（圖／翻攝《網易新聞》）

2姊妹的故事引起廣泛討論，因而有許多家庭出面認親。遺憾的是，姊妹倆四處奔波，找到的卻全都不是原生家庭，因此心灰意冷，一度打算放棄。

不過，正當要放棄時，一名名為賈學慶的男子突然出現，因為看見報紙上的照片，驚覺對方很有可能是自己的親生妹妹，於是循線找了過去，沒想到驗了DNA，3人竟真的是親兄妹。

賈學慶揭露了家庭的往事，他們家共有8名兄弟姊妹，他排行老二，小時候雖然過得清貧，但生活十分幸福。不過，當時碰上了自然災害，家裡顆粒無收3年，8名孩子成了父母的最大負擔。

▲▼34年閨密驗DNA驚覺「是雙胞胎」。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲除了最小的2名兄弟姊妹，其餘6人終於在江蘇的老家團聚。（圖／翻攝《網易新聞》）

當時賈學慶的父母別無選擇，只能將最小的四名孩子送出去，其中就包含一對雙胞胎女兒，而2名妹妹的生日他記得一清二楚，是1955年6月18日。

原來，王玲霞、買巧玲的養父母，都將出生年月更改，2人先前靠著出生年月日尋親，卻遲遲找不到人，原因很可能是如此。

賈學慶最後將2姊妹接回了江蘇的老家，除了最小的2名孩子，其餘6名兄弟姊妹終於團圓，雖然雙親已經去世，仍舊掩蓋不了6人找到親人後，臉上露出的喜悅神情。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►化妝助攻神器！LED高清日光化妝鏡1280元

ET快訊
戀愛時最會吃醋的3大星座！Top 1佔有慾超強
霜降乾冷空氣報到「急凍探16°C」　周末又雨彈溼變天
印尼泡麵農藥超標！今年7月才「銷毀4噸」　快檢查製造日期
好市多這項「客製化服務」沒了！網哀號：預言成真
周興哲萬人前「告白未婚妻」　趙岱新台下「狂射愛心」閃炸
正妹獸醫騎單車脫了！辣露「邪惡南半球」　下秒被包圍嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

閨密驗DNA才知是「雙胞胎姊妹」！父母無奈送養　背後故事超鼻酸

數學考卷29題答案「全都是A」！老師解釋背後原因：不是整學生

他罹胃結石被醫師要求「每天喝可樂」！一周後回診驚呆：這麼有用

再婚初戀8年！她生3胎坐完月子　返家見一幕哭了：嫁對人了

中共新7常委「習家軍勝、團派退」　趙建民：對人事安排非常意外

2歲女兒水洗4萬MacBook！竟是因「爸說電腦垃圾多」　無法開機了

15歲女「當吸血雞頭」誘友賣淫！30歲女警「扮援交妹」釣魚破案

上海台商台青如何看中共新一屆領導班子

美國築「晶片長城」阻陸發展　美企工程師撤出工廠致部分設備停轉

《新華社》披露習近平2020年就部署人事　「政治標準」是選人首位

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

讓寶寶自己睡在戶外！　滿是嬰兒車的丹麥街頭

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

具俊曄：我的小姨子是最美der　小S揪「下次穿一樣的禮服」

吳宗憲虧Lulu得獎：我讓妳委屈了！　駁斥不敬業反嗆「拿納稅人錢拍戲」

又男生？爸見褲裝臉超尬　老婆拿出小裙子他秒燦笑

小S「紅毯第一尖」VS蔡尚樺大爆乳　帥哥超多..還引發「Lulu送包之亂」

閨密驗DNA才知是「雙胞胎姊妹」！父母無奈送養　背後故事超鼻酸

數學考卷29題答案「全都是A」！老師解釋背後原因：不是整學生

他罹胃結石被醫師要求「每天喝可樂」！一周後回診驚呆：這麼有用

再婚初戀8年！她生3胎坐完月子　返家見一幕哭了：嫁對人了

中共新7常委「習家軍勝、團派退」　趙建民：對人事安排非常意外

2歲女兒水洗4萬MacBook！竟是因「爸說電腦垃圾多」　無法開機了

15歲女「當吸血雞頭」誘友賣淫！30歲女警「扮援交妹」釣魚破案

上海台商台青如何看中共新一屆領導班子

美國築「晶片長城」阻陸發展　美企工程師撤出工廠致部分設備停轉

《新華社》披露習近平2020年就部署人事　「政治標準」是選人首位

快艇喬治睽違3年再轟40+5+5　NBA四巨星同天飆破40分

俄羅斯Su-30戰機墜毀民宅「2飛行員喪生」　6天內連續2起墜機

企甲／台鋼7比0大勝AC Taipei　石虎2比1逆轉勝銘傳暫居第5

閨密驗DNA才知是「雙胞胎姊妹」！父母無奈送養　背後故事超鼻酸

唐西奇力壓莫蘭特！率獨行俠大勝灰熊41分　引爆推特網民高潮

周子瑜認出道7年低潮想「好好抱抱自己」　罕PO長文謝粉絲：還好有你們

影／40萬塊樂高打造藍寶堅尼　驚現巴黎車展超壯觀

霜降乾冷空氣報到「急凍探16°C」　周末又雨彈溼變天！恐颱風生成

高雄夢時代有小偷！他皮夾遭竊「報案8天沒消息」　警回應了

《良辰吉時》主題曲得獎爆爭議！　許常德：能趁機公開參賽內幕

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

大陸熱門新聞

她再婚初戀坐完月子　返家見一幕哭了

快訊／習近平確定連任！率政治局常委亮相

「好想舔你的X頭」！媽媽誤傳情話到家長群組

肉包內餡多到滿出來！他咬一口氣炸

胡錦濤「被扶出」20大會議　官媒首發聲

胃結石被醫師要求「喝可樂」！一周後回診驚呆

3大叔吃霸王餐　3小時後真相大逆轉

女兒水洗4萬MacBook！原因超貼心

父親臨終前告知水缸有便當盒　子女打開痛哭

從文革知青到中共總書記 習近平打破慣例「開啟第三任期」

新一屆中共常委出爐　躋身權力核心

婆婆顏值太逆天！被婚宴賓客誤認是新娘

百萬豪車停路邊忘2年！車主現身要繳22萬停車費

中委名單未見劉結一、王毅破格續留

更多熱門

相關新聞

幫閨蜜開趴喝混酒…馬尾妹醉到開車大逆向

幫閨蜜開趴喝混酒…馬尾妹醉到開車大逆向

一名31歲林姓女子20日晚上從台中到高雄幫閨蜜慶生，結果在市區某間酒吧暢飲後，竟還開著車離去，結果醉到不知道方向，在大馬路直接逆向行駛，還好沒有發生任何意外，還差點直接撞警車，偵訊後依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。

重新橋下白骨DNA鑑定出爐！桃園女失蹤3個月喪命

重新橋下白骨DNA鑑定出爐！桃園女失蹤3個月喪命

陸一款時尚女裝致癌物超標20倍 特殊條件下產生改變DNA化合物

陸一款時尚女裝致癌物超標20倍 特殊條件下產生改變DNA化合物

人看到就怕　183cm汪苦蹲收容所

人看到就怕　183cm汪苦蹲收容所

狼兄猥褻15歲妹　判刑11月定讞

狼兄猥褻15歲妹　判刑11月定讞

關鍵字：

閨密DNA送養雙胞胎

讀者迴響

熱門新聞

孫協志唱一半...「前女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

今晚18：36進入「霜降」！　4生肖當心血光之災

《華燈》入圍11獎全滅網傻眼！「評審揭真正原因」

楊謹華演技強卻7度槓龜！網提「她這部戲」沒拿最扯

NBA爆發嚴重衝突！熱火前鋒抱摔對手

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

《華燈》入圍11項全滅！最大獎敗給這一部

便便出現「5狀況」要注意！　當心是腸癌初期

高雄勞斯勞斯撞MARCH　「健身工廠」創辦人座車

弟媳幫忙對發票中千萬！他只拿到2百萬怒告

《營業中》客人：不是說有藝人？

謝盈萱「金鐘爆粗口」下跪道歉

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

「晚安小雞」遭毆打！夜闖台南某中學直播遇惡煞

金鐘獎／曾寶儀突點名「最大遺珠」！

更多

最夯影音

更多
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合
金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

讓寶寶自己睡在戶外！　滿是嬰兒車的丹麥街頭

讓寶寶自己睡在戶外！　滿是嬰兒車的丹麥街頭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面