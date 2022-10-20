重新橋下白骨DNA鑑定出爐　桃園女失蹤3個月喪命...家屬心痛認屍

▲黃女家屬到市警局確認黃女身份。（圖／新北警察局提供）

記者戴上容／新北報導

桃園市失蹤人口黃女今年從大陸回國後，8月初從桃園市桃園區離家，搭乘交通工具到板橋火車站後便與家人失聯，幾天後，有民眾於板橋湳仔溝附近找到黃女錢包，但黃女仍然下落不明；新北市政府警察局刑事鑑識中心近日就無名屍進行清查，其中8月底時，民眾在新莊區重新堤外道發現的1具白骨，經主動與黃女家屬進行鑑驗DNA，確認白骨就是桃園黃姓女子。

今年8月底，新北市警方在新莊區重新堤外道11K+600處發現1具無名屍體，警方檢視，該屍體外觀白骨化嚴重，身上未著衣物，疑因浸泡多時脫落，外觀完全無法辨識屍體性徵，該案因此懸宕。

新北市政府警察局刑事鑑識中心近日進行清查，發現桃園黃女失蹤日期與重新堤外道遺體發現日期相近，新北市警局於是主動聯繫法務部法醫研究所進行DNA親緣鑑定比對，確認該白骨身分即為桃園市失蹤人口黃女。

經訪視家屬表示，黃女這次離家出走後音訊全無，即使報案後家人也一直在等待親人能返家再見面時刻，最後只找到遺體，心中充滿百般不捨與傷痛，經新北市警局主動聯繫新北市殯葬管理所，家屬近日才得以順利將遺體領回。

鑑識中心主任黃國政指出，失蹤人口協尋以往是利用個案外觀特徵進行搜尋比對，但特徵會隨著時間改變，造成協尋效能受到限制。新北市刑事鑑識中心全國首創打破轄區限制，主動連繫可能之失蹤人口家屬進行採樣，提供多元採樣服務及DNA鑑定。

家中有親人失蹤多年的家屬，不要放棄希望，可以向警察局刑事鑑識中心請求協助採樣DNA鑑驗比對。尋人過程中多一種協尋管道便多一次機會，期許身分不明人口均能早日找到回家的路。