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大陸 大陸焦點 特派現場

陸一款時尚女裝致癌物超標20倍　特殊條件下產生改變DNA化合物

▲大陸一款女裝染料含致癌物質，超標20餘倍。（圖／翻攝央視）

▲大陸一款女裝染料含致癌物質且超標20餘倍。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家市場監督管理總局公布最新網售休閒服裝產品抽檢結果，經過對15個省、市、自治區291家企業304批次產品抽查檢測，發現246批次產品合格，佔比超八成；58批次產品不合格，不合格率為19.2%。其中，一款時尚女裝被檢出含有一種名為「聯苯胺」的可致癌芳香胺染料嚴重超標20倍，引起外界關注。

▲大陸一款女裝染料含致癌物質，超標20餘倍。（圖／翻攝央視）

▲大陸國家市場監管局抽檢網售休閒服裝。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，在檢測過程中，這件標稱為深圳市安若依電子商務有限公司生產的時尚女裝，被檢出一種名為「聯苯胺」的可致癌芳香胺染料超標，而且超標非常嚴重。另一件標稱為東莞市曼邦電子商務有限公司生產的牛仔馬甲（背心），檢出可致癌芳香胺染料含量也超過了標準數值，達到30毫克每千克。

據了解，深圳公司生產的女裝所含的「聯苯胺」的可致癌芳香胺染料，在與人體長期接觸的過程中，其有害成分會被皮膚吸收，同時，在特殊條件下會分解產生20多種致癌芳香胺，形成致癌芳香胺化合物，經過活化作用改變人體的DNA結構，可能引起病變和誘發惡性腫瘤物質，導致膀胱癌、輸尿管癌、腎盂癌等惡性疾病。

廣東產品質量監督檢驗研究院高級工程師胡敏專表示，標準要求含量要低於20毫克每千克，實際上檢出的（量）超出了500毫克每千克，超過標準的20多倍，「可致癌芳香胺染料實測高達540毫克每千克，超標27倍，也就意味著致癌染料具有較高濃度，對人體健康帶來的安全風險也更高。」

▲大陸一款女裝染料含致癌物質，超標20餘倍。（圖／翻攝央視）

▲大陸網售服裝抽檢不合格項目多為纖維含量標示錯誤。（圖／翻攝央視）

此外，主要不合格項目大多在纖維含量、色牢度、pH值，以及可分解致癌芳香胺染料等方面。不合格產品中，有47批次產品都是因為纖維含量項目不合格。

檢測工程師強調，纖維含量是決定紡織產品性質的重要指標，有些人造纖維在外觀、光澤、質地和手感酷似桑蠶絲等天然纖維，但在纖維含量的標註上，只能按其真實的纖維屬名標註，不能使用「醋酸緞」這樣的「模糊」標示，以免誤導消費者。

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