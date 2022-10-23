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一圖秒懂下週天氣變化！一天內掉10度　「變天轉雨」時間點曝

▲未來一週天氣變化趨勢圖。（圖／氣象局）

▲未來一週降雨變化趨勢圖。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今晚北方乾冷空氣南下，明日天氣轉晴、溫度轉涼，低溫約21度，中南部日夜溫差可達近10度之多。週五到週末受到菲律賓東方海面熱帶系統影響，降雨可能會更全面，大台北、東半部都有局部短暫雨，若熱帶系統走向對台灣影響更大，降雨範圍就會再擴大。

氣象局預報員林定宜表示，今日東北季風增強，水氣相對較多，北部、東半部、中南部局部地區有出現短暫陣雨，屏東、台東也出現大雨等級降雨。

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今晚到明日北方乾冷空氣南下，水氣會減少，雨勢也會趨緩，明日各地都是多雲到晴的天氣，東北部、東部、大台北山區有零星短暫雨，南部因殘餘水氣影響也有局部短暫雨，不過整體雨勢都不多。

▲未來一週天氣變化趨勢圖。（圖／氣象局）

▲未來一週氣溫變化趨勢圖。（圖／氣象局）

明日北部、東北部、東部白天高溫約22到25度，其他地區26到30度，北部、東北部低溫19到20度，其他地區22到24度，中南部要留意日夜溫差較大。

週二天氣與明日類似，週三東北季風減弱，清晨比較涼爽，白天氣溫稍微回升，下雨情況仍不多，東北部有局部短暫雨，大台北山區、花蓮有零星短暫雨，週四天氣情況類似，不過週四晚上開始水氣逐漸增多，連大台北也有局部短暫雨。

週五到週末天氣不確定性高，受到菲律賓東方海面熱帶系統影響，大台北、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，不過這三天天氣變數大，須視熱帶系統走向、強度、有無生成颱風等因素，降雨範圍可能再擴大。

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