「晚安小雞」遭毆打！夜闖台南某中學直播遇惡煞　警調監視器追查

▲有網友PO文指陳姓直播主「晚安小雞」，22日晚上在台南市仁德區1處私立中學直播探險節目時被不詳人士毆打成傷。（圖／翻攝自爆料公社、社會事新聞影音，下同）

記者林悅／台南報導

以探險直播的陳姓直播主「晚安小雞」22日晚上在台南市仁德區1處私立中學直播探險節目時被不詳人士毆打成傷，台南市警歸仁分局指出，警方已依規定受理報案並刻正調閱監視器釐清偵辦中。

關注探險直播的人應該對「晚安小雞」不陌生，陳姓直播主曾經直播過多場靈異怪異事件發生地受到目，在網路上還有流傳他在2020年11月7日到台北鄭州路廢棄醫院探險時，意外在X光室發現一具上吊僅有上半身的乾屍，警方獲報趕往現場發現是一名失蹤男性，與家屬聯繫後確認了死者的身份。

陳姓直播主22日晚上前往台南市仁德區1處私立中字探險時，被不詳人士毆打受傷，有網友將相關影片PO臉書爆料公社，引起網友議論關注，網友表示：「小雞探險被打影片中，說給他一個教訓而已，為什麼探個險搞成這樣，兇手到底是誰」，影片在下方還說現在小雞可能被送往台南榮民醫院。





台南市警歸仁分局指出，22日深夜11時許，陳姓民眾至城光中學進行直播攝影時，遭不明人士毆打，致身體多處鈍挫傷，警方依規定受理報案並刻正調閱監視器釐清偵辦中。歸仁分局也在此呼籲，絕不容許暴力行為挑戰公權力，對暴力及脫序行為絕不寬貸。