普丁恐罹癌症嚴重疼痛！手背出現「靜脈注射」痕跡　官媒急刪影片

▲普丁20日視察預備役訓練營時,疑似被拍到手背有靜脈注射的痕跡。(圖/路透)

記者羅翊宬/綜合報導

自從今年2月底爆發俄烏戰爭後,俄羅斯總統普丁健康狀況等消息不脛而走,過去始終有外界傳言他恐怕罹患癌症、帕金森氏症、失智症。最近,美國政治顧問斯馬特便在推特上分享2段克里姆林宮發佈的影片,指出普丁視察某訓練營時,被拍到手背上出現印記,疑似是接受靜脈注射的痕跡。

根據《太陽報》,烏克蘭英文媒體《基輔郵報》特派記者、美國政治顧問斯馬特(Jason Jay Smart)於22日分別在推特帳戶分享2段由俄國官媒上傳的長達12秒鐘、30秒鐘影片,影片內容是普丁20日視察俄軍動員訓練營,當他用狙擊步槍射擊時,手背居然被拍到疑似有靜脈注射後留下的傷痕,外界推測他恐怕罹患癌症或出現嚴重疼痛。

PUTIN’S HEALTH ????????



Videos released by ???????? Government news show what could be track marks, from IVs, on the hand of Putin.



For the same event, the Kremlin released two videos: One with tons of watermarks (making the hand harder to see), the other without any shot of his hand. pic.twitter.com/a1mfs6hOud