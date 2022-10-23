普丁恐罹癌症嚴重疼痛！手背出現「靜脈注射」痕跡　官媒急刪影片

▲普丁20日視察預備役訓練營時，疑似被拍到手背有靜脈注射的痕跡。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從今年2月底爆發俄烏戰爭後，俄羅斯總統普丁健康狀況等消息不脛而走，過去始終有外界傳言他恐怕罹患癌症、帕金森氏症、失智症。最近，美國政治顧問斯馬特便在推特上分享2段克里姆林宮發佈的影片，指出普丁視察某訓練營時，被拍到手背上出現印記，疑似是接受靜脈注射的痕跡。

根據《太陽報》，烏克蘭英文媒體《基輔郵報》特派記者、美國政治顧問斯馬特（Jason Jay Smart）於22日分別在推特帳戶分享2段由俄國官媒上傳的長達12秒鐘、30秒鐘影片，影片內容是普丁20日視察俄軍動員訓練營，當他用狙擊步槍射擊時，手背居然被拍到疑似有靜脈注射後留下的傷痕，外界推測他恐怕罹患癌症或出現嚴重疼痛。

PUTIN’S HEALTH ????????



Videos released by ???????? Government news show what could be track marks, from IVs, on the hand of Putin.



For the same event, the Kremlin released two videos: One with tons of watermarks (making the hand harder to see), the other without any shot of his hand. pic.twitter.com/a1mfs6hOud — Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 22, 2022

Video 2.

Why no watermarks on the video?



3/3 pic.twitter.com/x3DQpI7iEX — Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 22, 2022

斯馬特指出，30秒鐘版本的影片被俄國官媒「刻意貼上」浮水印，據說似乎是為了要掩蓋普丁的手，而該支影片之後被俄國官媒匆匆下架，此舉引發外界對於普丁健康狀況的猜測；至於另一版本12秒鐘的影片，則沒有近距離顯示普丁的手。

前烏克蘭記者華納（Tom Warner）則在分析中指出，「我下載了5段影片，仔細查看了所有的手背照片發現這似乎只是靜脈膨脹時的奇怪角度。不過在所有場景中，普丁的手部和臉部都是浮腫的，疑似是因為長期服用類固醇。」

報導末段提到，英國秘密情報局前局長迪爾羅（Richard Dearlove）曾於今年5月預測，明年70歲的普丁將會因為健康因素而不再擔任俄羅斯的領導人，卸任之後有可能被送去療養院。

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