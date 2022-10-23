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烏軍反攻赫爾松　親俄當局要求居民立刻撤離

▲▼烏克蘭婦女搭車逃離飽受戰爭摧殘的赫爾松(Kherson)。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭婦女搭車逃離飽受戰爭摧殘的赫爾松。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社基輔22日綜合外電報導

俄羅斯在烏克蘭南部赫爾松（Kherson）地區扶植的政府今天敦促當地居民，面對基輔持續推進的反攻行動，應「立即離開赫爾松市」。莫斯科聲稱已正式併吞赫爾松地區。

赫爾松的親俄當局在社群媒體上宣布，「由於前線局勢緊張、城市受到大規模砲擊的風險增加，加上恐怖攻擊威脅上升，所有平民必須立即離開赫爾松市，前往第聶伯河（Dnipro River）左岸地區。」

俄羅斯扶植的赫爾松州副州長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）今天告訴俄羅斯國際傳真社（Interfax），目前已有約2萬5000人到達第聶伯河左岸。

基輔當局指派的赫爾松州副州長柯蘭（Sergiy Khlan）則表示，俄羅斯人撤離時，還從銀行和護照辦公室拿走有價值的東西和文件。

烏國參謀總部指出，莫斯科軍隊已放棄赫爾松地區的另2個聚落，目前正撤離第3處的醫療人員。

與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄軍連夜進行「大規模攻擊」，對烏國發射36枚火箭彈。此前報導稱烏國能源基礎設施遇襲，導致全國大範圍停電。

法新社報導，基輔的部隊一直沿著第聶伯河西岸，向赫爾松州首府赫爾松市推進。赫爾松市是烏國遭侵略後第一個淪陷的主要城市。

近日俄軍一直將該地區的居民向東撤往俄國，基輔譴責此舉形同將當地民眾「驅逐出境」。

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關鍵字：

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