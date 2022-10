動員兵怒罵普丁　軍營喊「集體叛變」影片瘋傳！參戰獎勵竟是頭羊

▲ 一名動員兵高聲批評普丁和指揮官,獲得眾人掌聲。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄軍8月以來在烏克蘭戰場頻頻受挫,總統普丁9月宣布動員30萬預備役,引爆逃難潮及反抗聲浪。一段俄國軍營內部影片外流,可見被動員的士兵高聲譴責普丁和指揮官,抱怨家鄉對動員兵微薄的獎賞,更慫恿其他士兵群起叛變,推翻政權,贏得眾人熱烈歡呼。

