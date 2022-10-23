　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

動員兵怒罵普丁　軍營喊「集體叛變」影片瘋傳！參戰獎勵竟是頭羊

▲▼ 一群俄兵疑似密謀叛變。（圖／翻攝自推特）

▲ 一名動員兵高聲批評普丁和指揮官，獲得眾人掌聲。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄軍8月以來在烏克蘭戰場頻頻受挫，總統普丁9月宣布動員30萬預備役，引爆逃難潮及反抗聲浪。一段俄國軍營內部影片外流，可見被動員的士兵高聲譴責普丁和指揮官，抱怨家鄉對動員兵微薄的獎賞，更慫恿其他士兵群起叛變，推翻政權，贏得眾人熱烈歡呼。

根據《每日郵報》，這段拍攝於軍營內的影片顯示，一塊空地上聚集大群士兵，其中一名身穿動員兵制服的士兵站在眾人之中，批評普丁及指揮官對士兵缺乏尊重，指控官員脅迫他們參戰，並嘲諷家鄉西伯利亞圖瓦共和國對動員兵的獎勵。

這名預備役士兵指出，圖瓦當局向每名動員兵的家庭贈送一頭公羊，「給我們的家人和孩子一頭沒用的公羊和一些食品雜貨」，令他輕蔑表示，「這算什麼？」

他用母語圖瓦語指控，被徵召時曾遭受上頭高級軍官威脅，「他們告訴我們，若不去烏克蘭就會把我們關進監獄。他們不會幫助我們的家人，會停止支付所有款項……」

他也抱怨，部隊被派往3200英里外為普丁而戰，卻沒有足夠的襪子和對講機，「我們要如何（在戰場上）溝通？」更指責軍方連武器都不夠，卻提供一把外國進口的吉他，「我們要在戰場上彈吉他嗎？」

他直指領導階層，「如果沒有我們這種人，你們要統治誰？你們要對誰演講？」在眾多士兵的掌聲中，他繼續說道，「你們在我們眼中不再是力量的泉源，也許我們應該集體決定你們已經沒用了」，揚言推翻政權。

▲▼俄羅斯總統普丁發出局部動員令，將徵召30萬名預備役士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 普丁動員令徵召30萬預備役士兵。（圖／達志影像／美聯社）

俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）同樣出身圖瓦，使這名士兵的反抗顯得格外重要。儘管普丁強烈要求紹伊古為烏克蘭軍事行動的挫敗負責，至今仍未將他開除。

圖瓦是個貧困地區，開戰以來死亡人數遠高於莫斯科，還發生抗議動員活動，遭到暴力鎮壓。Telegram消息也顯示，當地士兵質疑，領導人對動員兵如此殘忍，是否真的值得容忍。

普丁下令動員後，據報包括退休人員、身障人士和沒有任何軍事訓練或戰鬥經驗者都被徵召，剛抵達烏克蘭前線的俄兵投訴，軍方難以提供衣食和武器。動員兵通常需自行購買物資，導致防彈衣、武器及露營裝備等價格飆漲。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？

►化妝助攻神器！LED高清日光化妝鏡1280元

ET快訊
快訊／謝盈萱台上爆粗口「道歉了」！　自責：做了不好示範
翻車現場！鑽Uber Eats優惠漏洞　店家開大絕...下場
洗衣機洗一半爆炸！她一查「兇手是1衣物」　網傻眼：從不知道
趕快刪！　16款APP藏有惡意軟體
趙小僑女兒「冒2異常哭聲」！　揭確診5大警訊：馬上衝急診
快訊／2縣市緊急發布「土石流警戒」
快訊／習近平確定連任總書記！　率新一屆政治局常委亮相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

動員兵怒罵普丁　軍營喊「集體叛變」影片瘋傳！參戰獎勵竟是頭羊

胡錦濤被攙扶離場　BBC分析2原因：離場時間點可能不是意外

億萬富翁空中失聯「飛機遺骸找到了」　全家出遊！準備降落竟遇劫

受北韓核武威脅！南韓掀「部署戰術核武」討論　北韓嘲笑：可憐哪

保守黨高層要擠掉強生！他急會晤蘇納克　「許諾高位」換絕對忠誠

南韓新冠疫情「解封後」升溫！　專家估：冬季將掀新一波流行

搭飛機遭持槍「強迫脫褲侵入檢查」　女乘客控告卡達航空

小室圭收入有望「翻漲3倍」！當助手年領435萬　3度考律師終於上榜

「紅牛」創辦人馬特希茨逝世享壽78歲　熱愛極限運動、私下超神秘

烏軍反攻赫爾松　親俄當局要求居民立刻撤離

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

具俊曄：我的小姨子是最美der　小S揪「下次穿一樣的禮服」

又男生？爸見褲裝臉超尬　老婆拿出小裙子他秒燦笑

小S「紅毯第一尖」VS蔡尚樺大爆乳　帥哥超多..還引發「Lulu送包之亂」

讓寶寶自己睡在戶外！　滿是嬰兒車的丹麥街頭

吳宗憲虧Lulu得獎：我讓妳委屈了！　駁斥不敬業反嗆「拿納稅人錢拍戲」

動員兵怒罵普丁　軍營喊「集體叛變」影片瘋傳！參戰獎勵竟是頭羊

胡錦濤被攙扶離場　BBC分析2原因：離場時間點可能不是意外

億萬富翁空中失聯「飛機遺骸找到了」　全家出遊！準備降落竟遇劫

受北韓核武威脅！南韓掀「部署戰術核武」討論　北韓嘲笑：可憐哪

保守黨高層要擠掉強生！他急會晤蘇納克　「許諾高位」換絕對忠誠

南韓新冠疫情「解封後」升溫！　專家估：冬季將掀新一波流行

搭飛機遭持槍「強迫脫褲侵入檢查」　女乘客控告卡達航空

小室圭收入有望「翻漲3倍」！當助手年領435萬　3度考律師終於上榜

「紅牛」創辦人馬特希茨逝世享壽78歲　熱愛極限運動、私下超神秘

烏軍反攻赫爾松　親俄當局要求居民立刻撤離

安親班助教巴頭掐脖子「老師冷眼」　新北教育局：最重開罰60萬元

旱溪夜市必吃攻略！IG打卡10家高人氣小吃攤販　鹹食甜點懶人包

超真實女星！劉品言「脫水斷食24小時」餓到坐階梯嗑泡麵

快訊／謝盈萱台上爆粗口「落淚道歉了」！　自責：做了很不好的示範

8天特休可換3萬「休假or拿錢？」　過來人推1答案：當然選它

快訊／台中工人踏破鐵皮屋頂12公尺高墜落　搶救無效亡

防疫雙險燒出產險業掀千億增資潮　國泰等3家籌錢2次仍艱難闖關

德國「人權委員會」抵台　蔡英文明接見6德跨黨派國會議員

正妹獸醫騎單車脫了！辣露「邪惡南半球」…下秒被包圍嚇傻：快逃～

陳時中簽名畫作遭棄回收區？　黃珊珊：珍惜每個人送的禮物

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

國際熱門新聞

高中生神還原橡膠果實！粉絲喊價1億

AV新法重創片商、女優　達人：台灣或成最大贏家

WHO警告：XBB免疫逃脫「史上最強」

他拿人頭練斧頭　22歲男晚餐吃一半慘死

只加1筆 「5＋5＋5＝550」！男童秒解　網驚呆

澤倫斯基：俄發射36枚火箭彈

胡錦濤被攙扶離場　BBC：可能不是意外

100英國議員挺強生回鍋　達加入角逐首項門檻

哈利愛到卡慘死！飆罵女王：給梅根她要的

復活節島發生森林大火　摩艾石像燒成黑面

義大利首位女總理梅洛尼就職　歐盟盼建設性合作

胡錦濤中途「被扶出場」　外媒：他不想走

福島核廠周邊地下水含菌　恐促使核燃料碎片提早劣化

天花板6天掉百隻蛆蟲　女崩潰：樓上有腐屍

更多熱門

相關新聞

烏克蘭：俄軍猛攻能源設施　逾百萬戶無電可用

烏克蘭：俄軍猛攻能源設施　逾百萬戶無電可用

烏克蘭總統府官員今天表示，俄羅斯軍隊對全國能源設施發動攻擊後，烏國共有超過100萬個家庭無電可用。

澤倫斯基：俄發射36枚火箭彈

澤倫斯基：俄發射36枚火箭彈

英法德促查無人機攻擊　澤倫斯基警告俄勿炸大壩

英法德促查無人機攻擊　澤倫斯基警告俄勿炸大壩

俄軍再狂射飛彈　攻擊烏克蘭供電等重要基礎設施

俄軍再狂射飛彈　攻擊烏克蘭供電等重要基礎設施

烏克蘭父子皆從軍　父親卻替普丁作戰

烏克蘭父子皆從軍　父親卻替普丁作戰

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏烏俄

讀者迴響

熱門新聞

《華燈》入圍11項全滅！最大獎敗給這一部

楊謹華演技強卻7度槓龜！網提「她這部戲」沒拿最扯

《華燈》入圍11獎全滅網傻眼！「評審揭真正原因」

NBA爆發嚴重衝突！熱火前鋒抱摔對手

謝盈萱「金鐘爆粗口」下跪道歉

金鐘獎／曾寶儀突點名「最大遺珠」！

《華燈》全滅！林心如失落　霍建華暖送愛心安慰

楊謹華慶功宴一出場「跌坐在地」嚇到林心如

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

和女同事上床！女友原諒「我不介意」　他嚇傻

「沒柯佳嬿」還是擦身視后！楊謹華台下反應成亮點

高中生神還原橡膠果實！粉絲喊價1億

阿翰降肉金鐘開場被讚100分！曾寶儀揭拍攝秘辛

金鐘獎／艾成、明金成、陳松勇突出現大銀幕！

更多

最夯影音

更多
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合
黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面