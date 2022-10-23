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韓國瑜諷「愁眉苦臉沒選票」　陳時中競辦：嬉皮笑臉不是阿中特質

記者呂晏慈／台北報導

高雄市前市長韓國瑜23日為國民黨台北市議員候選人戴錫欽站台時，向民進黨台北市長候選人陳時中喊話，愁眉苦臉沒有選票，當陳要跟選民握手的時候，選民會說「我是不是欠你的錢沒有還啊」；對此，陳時中23日下午被問及此事並未回應，競辦發言人、中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長羅浚晅則說，討好群眾的嬉皮笑臉，從來不是阿中的特質。

▲▼陳時中今天下午出席競選市長醫師後援會成立大會。（圖／記者呂晏慈翻攝）

▲陳時中出席競選市長醫師後援會成立大會。（圖／記者呂晏慈翻攝）

韓國瑜今天下午說，他很想跟陳時中說，「愁眉苦臉沒有選票，你怎麼越選越苦啊，越苦越選啊」，愁眉苦臉、眉頭深鎖，去拜託選民，當要握手的時候，選民會說「我是不是欠你的錢沒有還啊」。引發現場韓粉一陣大笑。

對此，陳時中今天下午出席競選市長醫師後援會成立大會前，媒體頻頻追問被說「愁眉苦臉」一事，但陳並未正面回應及停下腳步受訪，幕僚則緩頰說，早上已經有聯訪過，先出席大會活動。身兼發言人職務的羅浚晅受訪直言，政治人物必須謹言慎行，人民認識陳時中已經超過1000天，過去在指揮中心最艱困的時候，都是用最沈穩的態度和表情來把事情處理好，民眾最在意的是未來要當市長的人有沒有辦法把事情處理好，至於會不會有一些過多的、討好群眾的嬉皮笑臉的狀況，這從來不是陳時中的特質。

陳時中今天下午出席競選市長醫師後援會成立大會，包括衛福部長薛瑞元、身兼競總主委的前副總統陳建仁、醫師後援總會總會長李明亮、衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎、台北市醫師後援會會長洪德仁、茂盛醫院院長李茂盛均與會力挺。

陳時中致詞時表示，聽到與會醫師的致詞，勾起很多一起合作的回憶，他認為要讓事情成功，政策要對、法要站得住腳、錢要編足，重點是政策的完整與否，對社會才是真正有幫助，例如過去推動小兒科預防接種費用補助、治療C型肝炎的全口服新藥納入健保給付，並在衛福部長任內制定8部法規、修正332條法律條文，讓醫病關係和諧，對社會關係正向是無價的。

陳時中也談及，台北市政府整體領導風格出問題，市府8萬多名員工能力非常好，如果能夠改變領導風格，讓8萬大軍增加1、2成力量，市政一定能做更好。他坦言，防疫不是任何人的功勞，而是靠大家在疫情的時候義無反顧，「我只是做計畫的人，各位就是執行的人」，因為有與會醫師的執行，今天才能解封、迎來疫後的經濟，「大家把守健康，我來把守台北市的市政」。

另對於「抗SARS英雄」李明亮致詞時談及，過去曾有計程車運將認出自己，主動表示不收計程車費一事，陳時中會中開玩笑說，近來他比較少搭計程車，希望未來多幾次計程車不收自己的錢，可能要準備好零錢，不要都帶1000元。

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