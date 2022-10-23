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中共新一屆領導班子今12時亮相！　外界預料習近平將開啟第3任期

▲▼ 二十大二十大主席團常委會名單包括：習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山、丁薛祥、劉鶴、許其亮、孫春蘭、李希、李強、李鴻忠、楊潔篪、陳敏爾、胡春華、蔡奇、溫家寶、張高麗（圖／記者任以芳攝）

▲今中午中共新領導班子亮相，外界預測習近平將開啟第三任期，李克強裸退。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共二十大昨22日於北京人民大會堂閉幕，共選出205名中央委員。中共第二十屆中央委員會今（23日）第一次全體會議（一中全會）將選出新任中央政治局常委，稍晚於中午12時與中外記者見面。外界推估選入中委的中共中央總書記即將開啟第三任期，另外入列的趙樂際、王滬寧將繼續留常，其他四名新成員名單撲朔迷離，唯一可以確定的是，未來新一屆領導班子特質必須「忠誠」，繼續圍繞習核心，貫徹他的治國理念和意志方向。

中共二十大昨22日選舉產生新一屆中央委員和中央候補委員名單，總計有中央委員205名，中央候補委員171名。習近平依如外界預料有出現在中委名單，十九屆政治局常委還有王滬寧和趙樂際也入列。另外，現任廣東省委書記李希出現在中紀委委員名單，也給外界有明確線索。

因為這份重要名單堪稱是「中共最高領導層」風向指標，從中委委員名單可觀察誰將留任或卸任，作為外界判斷分析的主要依據。

▲▼ （猜測用）2022.10.23中共第二十屆政治局常委可能人選丁薛祥、陳敏爾、胡春華、李希、李強；即將下台栗戰書、韓正、李克強、汪洋 。（圖／記者任以芳攝）（後製圖／記者任以芳攝）（合成圖／翻攝 大陸官網）

▲現任七名政治局常委，栗戰書、韓正、李克強、汪洋沒有進入中委名單。（合成圖／翻攝 大陸官網）

依照最新中委名單顯示，現任七名政治局常委，大陸國務院總理李克強沒有出現在新一屆中央委員名單上，十九屆中央政治局常委、全國人大委員長栗戰書，大陸國務院副總理韓正，與李克強同為67歲的全國政協主席汪洋都沒有入選新一屆中委，這也意味著今日亮相的四名常委，至少有四人會是全新習班底。

不少中外媒體也普遍認為，新一代領導班子的出現，習將繼續擔任中共最高領導人，王滬寧和趙樂際兩位十九屆常委將繼續留任中共最高領導層。

▼ 依照中委名單，王滬寧和趙樂際兩位十九屆常委繼續留任中共最高領導層。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ （猜測用）2022.10.23中共第二十屆政治局常委可能人選丁薛祥、陳敏爾、胡春華、李希、李強；即將下台栗戰書、韓正、李克強、汪洋 。（圖／記者任以芳攝）（後製圖／記者任以芳攝）（合成圖／翻攝 大陸官網）

▲▼ 二十大二十大主席團常委會名單包括：習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山、丁薛祥、劉鶴、許其亮、孫春蘭、李希、李強、李鴻忠、楊潔篪、陳敏爾、胡春華、蔡奇、溫家寶、張高麗（圖／記者任以芳攝）

▲ 今起中共十九屆中央政治局常委走入歷史，換新一屆領導班子。（圖／記者任以芳攝）

回顧2017年10月中共十九大，「習近平新時代中國特色社會主義思想」、「實現中華民族偉大復興的中國夢」被寫入黨章。外界普遍認為，習近平當時已經在釀鞏固黨內核心領導地位。隔年2018年第十三屆人大一次會議正式批準修憲案，取消鄧小平時期定下的國家主席兩屆任期限制，外媒也分析都鋪墊二十大連任之路。

近幾年大陸官媒報導風向圍繞「習核心」基調，整體政治正確的氛圍十分堅定。2021年公布的《中共第三份歷史決議》再度加深習的地位，內文強調，「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」；中共十九屆七中全會發布的公報也突出強調「黨確立習近平同志黨中央和全黨的核心地位」、「兩個確立」和五年來任期政績。

外界高度預測，大陸領導人習近平將在二十大開啟歷史性第三任期，繼續在中共中央政治局常委中排名第一，成為自毛澤東以來，第二位任期最長的中共最高領導人。

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